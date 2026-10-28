سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه هم اکنون در تولید و ساخت نیروگاه، کاملاً خودکفا هستیم گفت: ما در صنعت هسته‌ای کشورمان به یک بلوغ کامل رسیده‌ایم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهروز کمالوندی­ سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ارتباط تلفنی با برنامه" جهان امروز " با تشریح سطح فناوری کشورمان در زمینه انرژی هسته‌ای و موضوعیت اجلاس کره جنوبی گفت: وقتی راجع به صنعت هسته‌ای صحبت می‌کنیم در دنیا این موضوع را به دو بخش تقسیم می‌کنند یعنی بخش انرژی و غیر انرژی.

وی افزد: در حوزه غیرانرژی بحث‌هایی است که در ارتباط با پزشکی هسته‌ای، کشاورزی و صنعت مطرح می‌شود، یک بخش مهم که انرژی است همین برق هسته‌ای است.

وی گفت: در ششمین اجلاس کره جنوبی که در سطح وزیر برگزار می‌شود به موضوع مشکلات محیط زیستی پرداخته می‌شود که در سطح دنیا خیلی چالش برانگیز شده و چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت انرژی هسته‌ای برویم.

کمالوندی گفت: در دبی و در اجلاس بیست و نهم که در آنجا تصمیم گرفته شد ظرفیت برق هسته‌ای را در سطح جهان به سه برابر برسانند و به عبارتی حدود ۴۰۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای الان در دنیا درحال تولید است که ۱۰۰۰ مگاوات را ما در ایران تولید می‌کنیمکه این مقدار قرار است ۱۲۰۰ مگاوات بشود و به عبارتی حدود ۱۲۰۰ نیروگاه مثل بوشهر در سطح دنیا باشد تا بتواند مشکلات محیط زیستی را جواب بدهد.

وی افزود: به خصوص با توجه به بحث‌های جدید مثل فناوری‌های جدید ازجمله هوش مصنوعی و دیجیتال و برقی کردن ماشین‌ها که همه اینها نیاز به برق دارد و اصطلاحا برق هسته‌ای را به آن بارپایه می‌گویند تفاوتی نسبت به برق‌های تمیز دیگر دارد مثل انرژی باد و انرژی خورشید. این موارد، بحث‌های جدیدی است در سطح دنیا و در این کنفرانس بررسی آنها را بررسی می‌کنند تا راه‌کار‌های آن مشخص شود. ر

وی افزود: در کنفرانس کره جنوبی که تا پنجشنبه ادامه دارد هیئتی هم اعزام کردیم که معاون سازمان و مسئول امور نیروگاهی در آن حضور دارند و به بحث‌های تخصصی که آنجا مطرح می‌شود ازجمله مسائلی مثل نیروی انسانی، مسائل امنیتی و موضوعاتی مثل هوش مصنوعی و ... یا حتی راجع به مسائل تامین مالی پروژه‌ها پرداخته خواهد شد.

کمالوندی گفت: به عنوان فردی که حدود ۱۳،۱۴ سال مستمر در سازمان انرژی اتمی خدمت می‌کنم با اطمینان به شما می‌گویم که صنعت هسته‌ای ما به یک بلوغ کاملی رسیده است و به طور مثال ما الان در تولید و ساخت نیروگاه کاملاً می‌توانیم بگوییم خودکفا هستیم.

وی افزود: متاسفانه به نیروگاه دارخوئین که تعمداً حمله شد به این دلیل بود که ما را چند سال عقب بیندازندو تلاش دشمنان این است که این نماد‌ها که می‌تواند نشان دهنده پیشرفت‌های ایران باشد نگذارند به ثمر برسد. در واقع می‌توانیم بگوییم اینها با پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند. ما در حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای بسیار پیشرفت کردیم یعنی در چرخه سوخت فقط نیست، در نیروگاه‌ها هست و همچنین در حوزه‌های مختلف ایمنی و حتی اس‌ام‌آر‌ها وضعیت خوبی داریم. ما در حال امضای پروتکلی با روس‌ها هستیم تا بتوانیم مشترکاً رآکتور‌های کوچک را بسازیم.

وی افزود: برغم همه فشار‌ها کار ما هیچوقت متوقف نشده است و پیشرفت همچنان ادامه دارد و حتماً آینده درخشانی برای صنعت هسته‌ای کشورمان وجود دارد. در کنفرانس کره جنوبی که صحبت‌های آقای درخشنده معاون سازمان انرژی اتمی و مسئول امور نیروگاهی که بیانیه ملی را قرائت می‌کردند در واقع نکات مهم آن به خصوص در مورد حذف غیرقابل انکار کشور عضو ان پی تی است که آنها هم حقوقی دارند و هم تعهداتی. نمی‌شود فقط قائل باشیم برای کشوری مثل ایران صرفاً به تعهدات ان پی تی و حقوقش را کنار بگذاریم.

وی افزود: کاری که الان کشور‌های غربی دارند انجام می‌دهند و فشاری که دارند می‌آورند، ما داریم در این صحنه‌های سیاسی تلاش می‌کنیم تناقضی که اینها دارند فشار‌های سیاسی که دارند به جهانیان نشان بدهیم. به نظرم می‌رسد مقدار زیادی دنیا متوجه شده حتی آرایی که دارد در این صحنه‌ها دیده می‌شود و رای گیری‌ها در نمونه اخیر که ما رای را بردیم در کنفرانس عمومی به سمت رای غیر علنی و در این بخش آمریکایی‌ها به ایران باختند.

کمالوندی افزود: بسیاری از این کشور‌ها به ایران در کنفرانس عمومی رای دادند و این نشان می‌دهد که ما انشاالله به این مشکلات غلبه می‌یابیم.

وی افزود: ما باید طوری برق تولید کنیم در سطح دنیا که آلایندگی کمتری داشته باشد همین نیروگاه بوشهر به طور مثال از ۸۶ میلیون تن آلاینده که می‌توانست منتشر شود جلوگیری کرده و حدود ۱۳۲ میلیون بشکه نفت را صرفه‌جویی کرده اگر این نیروگاه‌ها نبود ما باید ۱۳۲ میلیون بشکه نفت می‌سوزاندیم تا بتوانیم برقی که این تولید کرده را تولید کنیم این فقط مسئله ایران نیست اگر ما بتوانیم انتشار کربن را پایین بیاوریم به کشور‌های همجوار هم خدمت می‌کنیم.

کمالوندی گفت: مسائل محیط زیستی الان نمی‌تواند در مرز‌ها باقی بماند اگر کشوری مسائل محیط زیستی داشته باشد این مسائل منتقل می‌شود به بقیه کشور‌ها به همین دلیل است که این کنفرانس‌ها مهم است و ما باید حضور پررنگ داشته باشیم و حرف‌هایمان را بزنیم، روش‌هایی که می‌تواند مشکلات بشریت را کم کند و چالش‌ها را از بین ببرد باید ایده‌های جدید مطرح کنیم و این کاری است که ما داریم انجام می‌دهیم، با ایده‌های متفاوتی آنجا رفتیم و امیدوار هستیم که مسیر را برای همکاری‌های بین‌المللی برای همه کشور‌ها باز کنند.

وی درباره تجاوز دو رژیم تروریستی آمریکا و صهیونیستی به مراکز هسته‌ای و بازگو کردن فرصت‌هایی برای بیان حقانیت و صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای گفت: من احساس خودم را می‌گویم وقتی در این جلسات حضور پیدا می‌کنیم تریبونی است که ما می‌توانیم مطالبمان را بگوییم. درست است که در زمان موضع‌گیری سیاسی کشور‌ها به منافع خودشان نگاه می‌کنند ممکن است از ترس از آمریکا مواضعی بگیرند غیر از آن چیزی که درست است، اما به تدریج می‌توانیم بگوییم که حرف‌های ما اثر می‌گذارد ایده‌هایی که داده می‌شود متوجه می‌شوند این کشور‌ها هم که اگر قرار باشد صحنه‌های بین‌المللی را رها کنند برای کشور‌هایی که قدرتمند هستند و فشار سیاسی زیادی دارند این صرفاً محدود به ایران نمی‌شود کشور‌های دیگر هم در آینده مشکل پیدا می‌کنند.

کمالوندی افزود: اینها چیز‌هایی است که به تدریج دارند متوجه می‌شوند البته ما باید مقاومت کنیم مقاومت توام با برنامه‌ریزی، عقلانی و تلاش کنیم این کشور‌ها را مطلع کنیم مردم را مطلع کنیم و نیز نخبه‌ها را آگاه سازیم.

وی گفت: در این اجلاس باید مطالبی را درباره محیط زیست مطرح کنیم تابتوانیم محیط زیست را حفظ کنیم. محیط زیست الان در بدترین شرایط خودش قرار دارد و هیچ چاره‌ای هم جز رفتن به سمت انرژی‌های پاک و بدون کربن نیست و شاید شاخص‌ترین اینها انرژی هسته‌ای است.

کمالوندی افزود: امروز داریم می‌بینیم همه کشور‌هایی که در گذشته بحث انرژی هسته‌ای را به نحوی کنار گذاشته بودند دوباره به این سمت می‌روند، به طور مثال آمریکا تصمیم گرفته که این موضوع را چهار برابر کند و در حدود ساخت ۱۰۰ نیروگاه. اینها سخت به دنبال این هستند که بتوانند در مدت کوتاهی تعداد زیادی رآکتور بسازند و دارند تلاش می‌کنند بخش خصوصی را فعال کنند. در کشور‌های غربی هم همینطور دارند مشوق‌های مالی می‌دهند که بخش خصوصی را تشویق می‌کنند که به این حوزه وارد شوند.