هواشناسی بوشهر از افزایش ناپایداری‌های جوی در قالب وزش باد، رشد و بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز در ساعت‌هایی از ظهر تا اوایل شب، در برخی نقاط استان رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

حسین مستانه افزود: همچنین از فردا (پنجشنبه) با افزایش پوشش ابر، در برخی نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات، احتمال وزش تندباد لحظه‌ای و بارش پراکنده باران وجود دارد.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، امروز بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در زمان وزش تندباد لحظه‌ای و وقوع ناپایداری تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۵۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۴۶، جزر دوم ساعت ۱۴:۰۸ و مد دوم ساعت ۲۱:۰۰ دقیقه خواهد بود.