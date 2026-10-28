به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در جلسه ستاد پشتیبانی مراسم گرامیداشت روز ۱۳ آبان گفت: دومین جلسه برنامه‌ریزی برای راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور اعضای مربوطه در استانداری برگزار شد و برنامه‌ریزی‌ها با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و قرار بر این است که در روز ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، همه در کنار هم مانند ماه‌های گذشته انزجار خود را از دولت جنایت‌کار آمریکا اعلام کنیم.

وی با اشاره به سابقه جنایات آمریکا علیه کشورمان افزود: جنایت آمریکا مختص به روز ۱۳ آبان نبوده است؛ بحث تبعید امام، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی از جمله این جنایت‌هاست، اما جنایت آمریکا حتی قبل از انقلاب نیز به صورت مخفیانه بر کشور ما روا داشته شده و با شروع انقلاب، دشمنی به صورت آشکار وارد مرحله دیگری شد و این جنایت‌ها همچنان بر کشور ما ادامه دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به شرایط امروز منطقه تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که تحریم به سمت محاصره رفته و تعدادی از افراد ما زیر سایه این جنایت‌ها به شهادت رسیده‌اند و اتفاقاتی نیز در منطقه در حال وقوع است؛ بنابراین جنایت‌های آمریکا مختص به یک روز نیست، بلکه در سال‌های گذشته و قرن گذشته بر ما روا داشته شده و همچنان ادامه دارد.