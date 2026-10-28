به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید مودبیان رئیس پلیس راهور شهرستان بویراحمد گفت: مأموران پلیس حین گشت زنی در بلوار شهید هرمزپور یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ را به علت ایجاد صدای ناهنجار، انجام حرکات مخاطره آمیز و برهم زدن نظم، متوقف کردند.

سرهنگ مودبیان افزود: پس از استعلام از سامانه ثبت تخلفات راهور مشخص شد خودرو دارای شکایت قضایی و بیش از ۱۲۴ میلیون ریال تخلف راهنمایی پرداخت نشده، بود.

وی ادامه داد: برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این خودرو توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

