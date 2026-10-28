ایران، روسیه و چین، از انفعال و سکوت شورای امنیت در برابر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران و پاسخگو نبودن در مورد شهادت کودکان ایرانی، انتقاد کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر با وجود مخالفت روسیه و چین به بهانه بررسی فعالیت‌های هسته ایران و براساس قطعنامه ۲۲۳۱ که یک سال است از اعتبار ساقط شده جلسه‌ای غیرقانونی برگزار کرد.

در این نشست ایران، روسیه و چین توقف انفعال و سکوت شورای امنیت را در برابر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی خواستار شدند.