مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازگشت منابع و سود شرکت‌های وابسته به صندوق، از جمله پیش‌نیازهای ارائه خدمات مناسب و تأمین بیمه تکمیلی بازنشستگان است و این موضوع در دستور کار صندوق قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر علاءالدین ازوجی در دیدار با استاندار کرمانشاه، با بیان اینکه در سال‌های گذشته بخشی از مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی صندوق تحت‌تأثیر تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، اظهار کرد: صندوق باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی، وظایف خود در قبال بازنشستگان را نیز به‌درستی انجام دهد.

وی با اشاره به تعهدات مالی صندوق و ضرورت تأمین منابع آن افزود: برای استمرار خدمات، لازم است منابعی که باید به صندوق بازگردد، به‌موقع تأمین شود و بازگشت سود و درآمد شرکت‌های وابسته نیز می‌تواند در ارائه خدماتی مانند بیمه تکمیلی بازنشستگان مؤثر باشد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات لجستیکی، حمل‌ونقل، انبارداری و فعالیت‌های مرتبط با گمرک را از ظرفیت‌های قابل‌توجه اقتصادی برشمرد و گفت: مجموعه انبار‌های عمومی و گمرکی صندوق در سطح کشور از ظرفیت بالایی برخوردار است و با توجه به افزایش فعالیت این بخش، توجه به ظرفیت‌های مناطق مختلف اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

دکتر ازوجی با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه در حوزه‌هایی از جمله کشاورزی و گردشگری، بیان کرد: رویکرد صندوق باید بیش از گذشته به ظرفیت‌های منطقه‌ای باشد و در همین چارچوب، امکان توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در استان بررسی می‌شود تا زمینه‌ای برای کمک به اشتغال و رونق اقتصادی کرمانشاه فراهم شود.

وی بر پیگیری موضوعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق در استان و گفت‌و‌گو با دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.



استاندار کرمانشاه هم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، تجارت مرزی و گردشگری، گفت: صندوق بازنشستگی کشور، سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه را به‌صورت جدی بررسی و پیگیری کند.

حبیبی با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: کرمانشاه در بخش‌های مختلف، از جمله صنعت، کشاورزی، تجارت مرزی و گردشگری، زمینه‌های مناسب و توجیه‌پذیری برای سرمایه‌گذاری دارد و انتظار می‌رود صندوق بازنشستگی کشوری نیز با رویکردی متناسب با این ظرفیت‌ها در استان حضور مؤثرتری داشته باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه استان در صنعت پتروشیمی افزود: استان سه پتروشیمی فعال دارد و سه طرح پتروشیمی در استان در حال اجراست و پیشرفت برخی از آن‌ها به مراحل بالایی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک وارد مدار تولید شوند.

وی ظرفیت‌های کشاورزی کرمانشاه را مورد توجه قرار داد و گفت: استان در تولید محصولاتی مانند گندم، چغندرقند و نخود جایگاه مهمی در کشور دارد و تولید سالانه حدود یک‌ونیم میلیون تن چغندرقند، در کنار محدودیت ظرفیت کارخانه‌های قند استان، موجب شده است بخشی از محصول با هماهنگی به استان‌های دیگر ارسال شود که این ظرفیت‌ها، نقش کرمانشاه را در امنیت غذایی کشور برجسته می‌کند.

دکتر حبیبی با اشاره به اهمیت مرزهای استان در تجارت خارجی گفت: مرزهای کرمانشاه سهم قابل توجهی در صادرات کشور به عراق دارند و سهم استان از صادرات به این کشور، بنا بر گزارش ارائه‌شده، از ۳۷ درصد به حدود ۴۱ درصد رسیده است و این ظرفیت در کنار زیرساخت‌های مرزی و تجاری، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

وی گردشگری طبیعی، تاریخی و زیارتی را از دیگر ظرفیت‌های استان برشمرد و بیان کرد: مجموعه این قابلیت‌ها، سرمایه‌گذاری در کرمانشاه را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند.