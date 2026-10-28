به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، تمرین پیش از وقوع حوادث، یک ضرورت انکار ناپذیر است.

رزمایش مقابله با نشت آمونیاک با مشارکت دستگاه‌های امدادی، درمانی و اجرایی خراسان شمالی، با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و ارزیابی هماهنگی بین‌بخشی در مجتمع صنعتی پتروشیمی خراسان برگزار شد.

این رزمایش با مشارکت اداره‌کل مدیریت بحران و اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی، فرمانداری بجنورد، اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان، بیمارستان امام علی (ع)، بخشداری حصار گرمخان و سایر دستگاه‌های اجرایی و امدادی برگزار شد و بیش از سه ساعت به طول انجامید.

عیسی نوروزی‌پور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره پتروشیمی خراسان، هدف از اجرای این رزمایش را ارتقای سطح آمادگی، شناسایی نقاط ضعف احتمالی و رفع نواقص در مدیریت حوادث ناشی از نشت آمونیاک عنوان کرد.

سیدجواد رضایت، معاون پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی، نیز در حاشیه این رزمایش، ضمن تشکر از مدیریت مجتمع و همکاران حوزه پدافند شرکت و گرو‌های پشتیبان استان، اجرای چنین برنامه‌هایی را فرصتی برای شناسایی و رفع نواقص پیش از وقوع حوادث واقعی دانست و گفت: رزمایش، شبیه‌سازی شرایط بحرانی است و با اجرای آن می‌توان کاستی‌های اجرایی را شناسایی و برطرف کرد تا در زمان وقوع بحران، تجارب و آموخته‌های به‌دست‌آمده به کمک نیرو‌های عملیاتی بیاید و امدادرسانی و نجات با کیفیت مطلوب‌تری انجام شود.

محمد صادقی، رئیس اداره حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، نیز با اشاره به توانمندی‌های مجموعه HSE پتروشیمی خراسان گفت: واحد HSE این مجتمع از مجموعه‌های توانمند و پیشرو در میان صنایع استان است.

با این حال، حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و نیرو‌های اورژانس در این رزمایش با هدف افزایش آمادگی برای شرایطی بود که ابعاد حادثه احتمالی، فراتر از ظرفیت‌های درمانی و امدادی داخل مجتمع باشد.