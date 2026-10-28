سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا: در هفت ماه نخست امسال، بیش از پنج میلیارد و ۷۶۸ میلیون و ۲۰۹ هزار کیلووات‌ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و بلوک سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید و به شبکه برق کشور تزریق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا اعلام کرد: در هفت ماه نخست امسال، بیش از پنج میلیارد و ۷۶۸ میلیون و ۲۰۹ هزار کیلووات‌ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و بلوک سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید و به شبکه برق کشور تزریق شده است.

نوراله ادبی فیروزجائی با اعلام این خبر گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، در این بازه زمانی حدود ۶۰.۵ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه محقق شده است.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا افزود: بر اساس این گزارش، حدود ۷۴.۷ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و ۲۵.۳ درصد در بلوک سیکل ترکیبی به دست آمده است.

ادبی با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری شبکه برق کشور و تأمین مطمئن انرژی مورد نیاز مشترکان تصریح کرد: به‌منظور افزایش آمادگی و ارتقای توان تولیدی واحد‌ها برای گذر از زمستان پیش‌رو و تأمین برق پایدار در تابستان سال آینده، در فصل تعمیرات امسال ۱۴ برنامه تعمیراتی در هفت واحد نیروگاه انجام خواهد شد.

وی با قدردانی از همراهی و مشارکت مسئولانه هم‌وطنان در مدیریت مصرف برق و عبور از اوج مصرف تابستان خاطرنشان کرد: حفظ قوام و پایداری شبکه برق مستلزم همراهی و مشارکت همگانی و تداوم بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا با اشاره به کاهش حدود سه‌درصدی مصرف برق در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این روند را حاصل همدلی و مشارکت آگاهانه مشترکان دانست و بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها برای عبور موفق از زمستان تأکید کرد.

این مسئول از هم‌وطنان خواست با توجه به شرایط موجود کشور، همچنان مدیریت مصرف برق و سایر حامل‌های انرژی را در اولویت قرار دهند تا ضمن کاهش فشار بر شبکه، زمینه تأمین پایدار برق برای همه مشترکان فراهم شود.