مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: میزان مطالبات تأییدشده مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت در خراسان رضوی حدود ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب اسناد در انتظار رسیدگی، این رقم افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمدمهدی ناصحی در نشست بررسی مطالبات داروخانه‌ها و مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت در مشهد، با اشاره به محدودیت منابع مالی این سازمان افزود: خراسان رضوی به دلیل پوشش حدود ۷۵ درصدی جمعیت استان از سوی بیمه سلامت، همچنین میزبانی از زائران، مسافران و اتباع، به توجه ویژه در تأمین منابع حوزه سلامت نیاز دارد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های حوزه سلامت متناسب با افزایش تورم رشد کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر ماهانه حدود ۸ تا ۸.۵ همت اعتبار در کشور توزیع می‌کنیم، در حالی که هزینه‌های ماهانه با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های درمانی به حدود ۱۸ تا ۲۰ همت رسیده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: این اختلاف میان منابع و هزینه‌ها، در کنار بدهی‌های انباشته ناشی از افزایش قیمت‌ها، موجب ایجاد محدودیت جدی در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد شده است.

ناصحی با اشاره به پیش‌بینی ۸۵ همت منابع از محل سهام در قانون بودجه برای جبران بخشی از بدهی‌ها گفت: تخصیص این سهام نیازمند تأیید هیئت دولت و ابلاغ آن است تا امکان نقدشوندگی و استفاده از منابع برای پرداخت مطالبات مؤسسات فراهم شود.

وی افزود: پس از تأیید و ابلاغ سهام، امکان استفاده از آن برای تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد فراهم خواهد شد و برخی از سهام‌ها نیز در استان قابلیت نقدشوندگی دارند.

ناصحی با تأکید بر اینکه تأمین منابع از طریق سهام و اوراق می‌تواند به تسویه مطالبات کمک کند، گفت: در تلاش هستیم تخصیص‌های سازمان را از طریق اوراق دریافت کنیم تا بتوانیم دست‌کم مطالبات مربوط به دو ماه داروخانه‌ها را پرداخت کنیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین از پیگیری راهکار‌هایی برای توزیع عادلانه‌تر منابع میان استان‌ها خبر داد و افزود: میزان جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در استان‌ها باید در تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد تا استان‌هایی که سهم بیشتری از جمعیت بیمه‌شدگان را دارند، از منابع متناسب‌تری برخوردار شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و اجرای راهکار‌های مالی، مشکلات پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مؤسسات طرف قرارداد در خراسان رضوی و دیگر استان‌های کشور کاهش یابد.