به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ متخصص تغذیه و رژیم درمانی و رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به خطر اضافه وزن و چاقی در بین دانش‌آموزان نوجوان گفت: چاقی یا اضافه وزن به معنای افزایش چربی بدن بیش از حد طبیعی است که در اندام‌ها به‌ویژه در ناحیه شکم و لگن وجود دارد.

سید محمدحسین روحانی افزود: وضعیت اضافه وزن و چاقی در بین دانش‌آموزان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و در استان اصفهان نیز آمار چاقی و اضافه وزن دانش‌آموزان نوجوان همین مقدار است و می‌توان گفت از هر چهار کودک، یک کودک مبتلا به اضافه وزن و چاقی است.

وی ادامه داد: در پی اضافه وزن و چاقی دانش‌آموزان نوجوان، بروز بیماری‌های دیابت و بیماری‌های قلبی نیز مطرح است، اما در خانواده‌ها به جنبه‌های روانی این مشکل کمتر توجه می‌شود و والدینی که می‌خواهند از وضعیت وزن فرزند نوجوان خود آگاه شوند، باید به مراکز بهداشتی نزدیک محل سکونت مراجعه کنند تا اندازه‌گیری‌ها بر اساس استاندارد قد و وزن لازم برای فرزندشان انجام و میزان اضافه وزن و خطر چاقی به آنها اطلاع‌رسانی شود.

روحانی در خصوص اصول تغذیه مناسب برای دانش‌آموزان نوجوان، میان‌وعده‌های سالم برای دانش‌آموزان نوجوان شامل لقمه‌های سالم خانگی در اندازه‌های کوچک، نان خشک، میوه‌های تازه یا خشک، کشک، مغزیجات، دانه‌ها و شیر دانست و توصیه کرد: والدین با نظر فرزندشان و انتخاب مواد غذایی مورد علاقه او، از اضافه وزن و چاقی وی پیشگیری کنند.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص اهمیت سالم‌سازی تغذیه دانش‌آموزان در بوفه مدارس گفت: محیط مدرسه با هدف حفظ سلامت جسمی، ذهنی و روانی دانش‌آموزان فعال است و هیچ‌یک از نیرو‌های مدرسه نباید بر خلاف این قاعده عمل کنند و اگر این قوانین اعمال شود، سالم‌سازی تغذیه دانش‌آموزان از نظر قانونی محقق خواهد شد.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود: مصرف صبحانه از مهم‌ترین وعده‌های تغذیه‌ای دانش‌آموزان است و صبحانه مطلوب باید شامل لبنیات (پنیر و شیر)، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر مواد غذایی حاوی منبع پروتئین باشد و در کنار آن استفاده از نان سبوس‌دار و غلات کامل توصیه می‌شود.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توصیه کرد: تماشای تلویزیون، حضور در فضای مجازی با تلفن همراه و کنسول بازی برای دانش‌آموزان بیش از دو ساعت در شبانه‌روز طول نکشد تا از چاقی و اضافه وزن آنها جلوگیری شود، همچنین دانش‌آموزان نوجوان باید روزانه به مدت یک ساعت ورزش‌های هوازی از جمله فوتبال، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی سریع را برای چربی سوزی انجام دهند، تا از بروز اضافه وزن و چاقی جلوگیری شود.