فرمانده انتظامی مرند از کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران یگان امداد در مسیر مرند_ تبریز به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به مارک خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این پرونده یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان است.

سرهنگ اسدیان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.