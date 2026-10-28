کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، از ورود سامانه بارشی به استان از اواخر امروز و بارش‌های رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، گفت: سامانه بارشی از اواخر امروز وارد استان می‌شود و تا اوایل هفته آینده به‌تناوب موجب بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و احتمالاً تگرگ در نواحی مستعد خواهد شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود طی اوایل هفته مقداری به قدرت سامانه اضافه شود و در صورت تداوم این وضعیت، برخی نواحی استان بارش‌های مؤثری را تجربه خواهند کرد.

احمدی‌نژاد با اشاره به هشدار سطح زرد صادرشده تصریح کرد: به دلیل خطر وقوع رعد و برق و صاعقه، از صعود به ارتفاعات خودداری شود و همچنین از اتراق در حریم مسیل‌ها و خشکی رود‌ها پرهیز گردد.

کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: سامانه بارشی تا دوشنبه هفته آینده به‌صورت منقطع و متناوب در استان فعال است و کاهش دمایی حدود ۳ تا ۴ درجه را به همراه دارد که دمای هوا را به محدوده معمول می‌رساند.