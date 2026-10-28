سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان از پایان اختلافی چندین‌ساله در یکی از روستا‌های بخش قهستان با نقش‌آفرینی معتمدان، ریش‌سفیدان و بزرگان محلی خبر داد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت مردمی در صلح و سازش، نقش مؤثری در رفع ریشه‌ای اختلافات و حفظ آرامش اجتماعی دارد.

اختلاف چندین ساله در بخش قهستان با مشارکت معتمدان محلی به صلح و سازش انجامید

اختلاف چندین ساله در بخش قهستان با مشارکت معتمدان محلی به صلح و سازش انجامید



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: اختلافی دیرینه در یکی از روستا‌های بخش قهستان که در سال‌های گذشته، به‌ویژه در ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، زمینه‌ساز تنش و برهم خوردن آرامش عزاداران می‌شد، با پیگیری مجموعه قضایی و مشارکت معتمدان محلی به صلح و سازش انجامید.

فخر افزود: در این پرونده، با ریشه یابی اختلاف و جلب مشارکت ریش سفیدان، معتمدان و بزرگان محلی، زمینه گفت‌و‌گو میان طرفین فراهم شد و این منازعه پس از سال‌ها به صورت مسالمت‌آمیز حل وفصل شد.

وی با اشاره به ضرورت حل ریشه‌ای اختلافات گفت: هدف از رسیدگی قضایی، تنها مختومه شدن پرونده‌ها نیست، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی، از تداوم خصومت‌ها و تکرار درگیری‌ها نیز جلوگیری کرد.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان افزود: بهره گیری از ظرفیت افراد مورد اعتماد جامعه در کنار اقدامات دستگاه قضایی، می‌تواند به کاهش تنش‌ها، ترمیم روابط اجتماعی و ایجاد صلحی پایدار در مناطق مختلف کمک کند.

فخر با تأکید بر توسعه فرهنگ گذشت، گفت‌و‌گو و تفاهم افزود: تقویت مشارکت معتمدان و بزرگان محلی در فرآیند صلح و سازش، از راهکار‌های مؤثر برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، تحکیم همبستگی اجتماعی و حفظ آرامش عمومی است.