به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی وقوع تیراندازی در محله حکیمیه، مأموران پایگاه چهارم پلیس اطلاعات رسیدگی به موضوع و شناسایی عامل حادثه را در دستور کار قرار دادند.

بررسی‌های اولیه نشان داد که این حادثه در پی اختلافات خانوادگی و پس از آن رخ داده است که برخی از بستگان فردی که فوت کرده بود، شخص دیگری را مسئول مرگ او می‌دانستند. به گفته پلیس، افراد مرتبط با این اختلاف با تهیه سلاح کمری به محل سکونت فرد موردنظر مراجعه کرده و اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

این حادثه علاوه بر مجروح شدن یک نفر، موجب ایجاد ترس و نگرانی در میان شهروندان شده است.

به گفته مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم مسلح را در محدوده خیابان جشنواره شناسایی و در عملیاتی هدفمند دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، متهم هنگام تردد تلاش می‌کرد هویت خود را پنهان نگه دارد، اما با پیگیری‌های پلیسی بازداشت شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت پیگیری اختلافات از مسیر‌های قانونی اعلام کرد که اقدامات خودسرانه و برخورد‌های انتقام‌جویانه می‌تواند پیامد‌های قضایی به دنبال داشته باشد و با چنین رفتار‌هایی برخورد قانونی خواهد شد.