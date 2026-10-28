به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دوره آموزشی ویژه رانندگان و پیمانکاران سرویس مدارس، با حضور سرهنگ مقتدر از پلیس راهنمایی و رانندگی، سرگرد رشادت از نیروی انتظامی، قوسیان از اداره سلامت، ایمنی و بهداشت شهرداری ارومیه، مهندس روانبخش‌آذر، مسئول اداره تاکسیرانی و جمعی از مسئولان سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه برگزار شد.

در این دوره، موضوعاتی همچون قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، اصول ایمنی در جابه‌جایی دانش‌آموزان، رعایت الزامات بهداشتی و سلامت و نکات امنیتی و حفاظتی در حوزه سرویس مدارس مورد بررسی و آموزش قرار گرفت. همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات مربوط به سرویس مدارس و مسئولیت رانندگان و پیمانکاران در قبال دانش‌آموزان تأکید شد.

برگزاری این دوره آموزشی، گامی مؤثر در ارتقای ایمنی و امنیت حمل‌ونقل دانش‌آموزی است؛ چراکه جابه‌جایی دانش‌آموزان مسئولیتی مهم و حساس بوده و حفظ جان، سلامت و امنیت آنان مستلزم آگاهی، تعهد و مسئولیت‌پذیری تمامی عوامل فعال در این حوزه است. آموزش مستمر رانندگان و پیمانکاران می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث، صیانت از دانش‌آموزان و افزایش اطمینان خاطر خانواده‌ها ایفا کند.