به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدملانوری شمسی در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ضرورت پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان با همکاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، هزینه‌ها را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش دهند.

در این نشست که با دستور جلسه برنامه ریزی برای ساخت ساختمان جدید دانشگاه فرهنگیان و خوابگاه دانشجویی برگزار شد مقرر شد کارگروهی به مسئولیت معاون سیاسی استاندار تشکیل شود تا مباحث کارشناسی، بازدید میدانی و پیشنهاد‌های مربوط به کاربری ساختمان‌ها و فضا‌های آموزشی و خوابگاهی را جمع‌بندی کند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان هم در این نشست با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجوی دختر و پسر در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند گفت: امروز در نخستین روز فرآیند جذب دانشجومعلمان که ۷۰ هزار نفر در سراسر کشور در آن شرکت می‌کنند، در استان همدان هزار و ۸۰۰ نفر در ۲۰ گروه شامل ۱۲ کانون خواهران و ۸ کانون برادران برای شرکت در مصاحبه به مدت ۱۰ روز شرکت خواهند کرد.

سهمیه جذب امسال استان همدان ۶۸۶ نفر شامل ۴۰۰ پسر و ۲۸۶ دختر است.