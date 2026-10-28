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ارزش صادرات کالا از استان اصفهان در هفت ماهه امسال با افزایش ۵۰ درصدی ۹۵۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان، چرخ تولید و تجارت کشور را در حال حرکت دانست وگفت: در ۲۱۰ روز امسال به طور متوسط در هر روز تشریفات صادرات ۳۰۰ کامیون در جریان بود و بیش از یک میلیون و ۲۵۷ هزار تن کالا از گمرکات استان به ارزش ۹۵۰ میلیون دلار به خارج ازکشور صادر شده است.
رسول کوهستانی پزوه افزود: این میزان صادرات از لحاظ وزنی با ۳۲ درصد رشد و از لحاظ ارزش ۵۰ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
وی گفت: این رویکرد در افزایش صادرات، بیانگر تعهد مجموعه گمرک به حمایت از تولید ملی، همراهی با صادرکنندگان و صیانت از منافع اقتصادی کشور است.
رسول کوهستانی پزوه افزود: تحقق اهداف صادراتی و دستیابی به رشد پایدار در این صادرات نیازمند تسهیل فرآیندها، کاهش موانع اجرایی، تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و ارائه خدمات مستمر و کارآمد است.
وی ادامه داد:آنچه خدمت درگمرک را متمایز میکند، استمرار حضور و مسئولیتپذیری در تمامی ایام سال است و کارکنان گمرک در روزهای تعطیل رسمی و شرایط خاص و خارج از ساعات اداری برای تداوم جریان تجارت خارجی، انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند صادرات فعالیت میکنند.