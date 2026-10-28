به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان، چرخ تولید و تجارت کشور را در حال حرکت دانست وگفت: در ۲۱۰ روز امسال به طور متوسط در هر روز تشریفات صادرات ۳۰۰ کامیون در جریان بود و بیش از یک میلیون و ۲۵۷ هزار تن کالا از گمرکات استان به ارزش ۹۵۰ میلیون دلار به خارج ازکشور صادر شده است.

رسول کوهستانی پزوه افزود: این میزان صادرات از لحاظ وزنی با ۳۲ درصد رشد و از لحاظ ارزش ۵۰ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

وی گفت: این رویکرد در افزایش صادرات، بیانگر تعهد مجموعه گمرک به حمایت از تولید ملی، همراهی با صادرکنندگان و صیانت از منافع اقتصادی کشور است.

رسول کوهستانی پزوه افزود: تحقق اهداف صادراتی و دستیابی به رشد پایدار در این صادرات نیازمند تسهیل فرآیندها، کاهش موانع اجرایی، تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و ارائه خدمات مستمر و کارآمد است.

وی ادامه داد:آنچه خدمت درگمرک را متمایز می‌کند، استمرار حضور و مسئولیت‌پذیری در تمامی ایام سال است و کارکنان گمرک در روز‌های تعطیل رسمی و شرایط خاص و خارج از ساعات اداری برای تداوم جریان تجارت خارجی، انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند صادرات فعالیت می‌کنند.