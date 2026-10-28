به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در پایان این رقابت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر سکوی نخست ایستاد و دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان و ایلام به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

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این جشنواره روز‌های چهارم و پنجم آبان‌ماه، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج برگزار شد.

در این رویداد ورزشی ۱۳۰ ورزشکار از استان‌های همدان، ایلام، کرمانشاه و اسدآباد، در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته‌های دارت، طناب‌زنی، گل‌کوچک و روپایی به رقابت پرداختند.