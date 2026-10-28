معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: ۵۲ درصد از واحد‌های فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مرحله تجاری‌سازی با مقیاس نیمه‌صنعتی و تولید انبوه رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد نبی شهیکی در سفر به چهارمحال و بختیاری گفت: هدف اصلی ما درگیر کردن صندوق‌های مخاطره‌پذیر (Venture Capital)، نهاد‌های تأمین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقیاس‌پذیر کردن این واحد‌ها و افزایش اثربخشی آنها در زنجیره صنعتی کشور است.

وی افزود: در شرایط فعلی ۶۰ پارک علم و فناوری در سراسر کشور فعال هستند که خروجی آنها بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد فناور و دانش‌بنیان بوده است.

وی افزود: این گنجینه ارزشمند از دارایی‌ها و استعدادها، زمینه اشتغال ۱۷۲ هزار نفر را به صورت دانش‌بنیان و مولد در کشور فراهم کرده است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شکل‌گیری نسل جدیدی از توانمندی‌ها و مهارت‌های نوظهور در پارک‌های علم و فناوری کشور، هدف محوری این حوزه را «اتصال چنین ظرفیت عظیمی به شبکه صنعتی کشور» عنوان کرد و افزود: واحد فناور به نقطه‌ای رسیده‌اند که نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و مقیاس‌پذیر شدن در آنها کاملاً احساس می‌شود.