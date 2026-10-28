به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه دیدار‌های مهم به این شرح است:

سستائو ریور ۴ - ۳ اسپانیول (وقت اضافه)

یانِرا ۱ - ۱ پونفرادینا (در ضربات پنالتی ۳ - ۵ به سود پونفرادینا)

- در تیم پونفرادینا امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی به طور کامل بازی کرد.

آتلتیکو پیناتارنزه ۱ - ۳ الچه

آلکالا ۱ - ۳ لاس پالماس

ماناکور ۰ - ۵ ویارئال

رکرتیوو اوئلوا ۲ - ۳ رایو وایکانو (وقت اضافه)

* برنامه - چهارشنبه ۶ آبان:

سالامانکا - سلتاویگو

آنائیتاسونا - دپورتیوو آلاوس

تارانکون - لوانته

تاورنِس - والنسیا

ناوال کارنرو - رئال بتیس

* پنج شنبه ۷ آبان:

ریبادسیا - راسینگ سانتاندر

اوری ینزه - دپورتیوو لاکرونیا

پرات - آتلتیک بیلبائو

لبریخانا - ختافه

اسپورتینگ اورتالِسا - سویا

- تیم‌های کولتورال لیونزا، میراندس، جیرونا، اروپا، سنت اندرئو، رئال ساراگوسا، آلمریا، مالاگا، آتلتیکو پاسو، رایو ماخادوهوندا و اکسترِمادورا نیز به دور دوم صعود کردند.