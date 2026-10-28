پخش زنده
امروز: -
دور اول فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل ری ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه دیدارهای مهم به این شرح است:
سستائو ریور ۴ - ۳ اسپانیول (وقت اضافه)
یانِرا ۱ - ۱ پونفرادینا (در ضربات پنالتی ۳ - ۵ به سود پونفرادینا)
- در تیم پونفرادینا امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی به طور کامل بازی کرد.
آتلتیکو پیناتارنزه ۱ - ۳ الچه
آلکالا ۱ - ۳ لاس پالماس
ماناکور ۰ - ۵ ویارئال
رکرتیوو اوئلوا ۲ - ۳ رایو وایکانو (وقت اضافه)
* برنامه - چهارشنبه ۶ آبان:
سالامانکا - سلتاویگو
آنائیتاسونا - دپورتیوو آلاوس
تارانکون - لوانته
تاورنِس - والنسیا
ناوال کارنرو - رئال بتیس
* پنج شنبه ۷ آبان:
ریبادسیا - راسینگ سانتاندر
اوری ینزه - دپورتیوو لاکرونیا
پرات - آتلتیک بیلبائو
لبریخانا - ختافه
اسپورتینگ اورتالِسا - سویا
- تیمهای کولتورال لیونزا، میراندس، جیرونا، اروپا، سنت اندرئو، رئال ساراگوسا، آلمریا، مالاگا، آتلتیکو پاسو، رایو ماخادوهوندا و اکسترِمادورا نیز به دور دوم صعود کردند.