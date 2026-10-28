به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محل قدیمی دفن زباله شهرستان نور که سال‌ها به‌عنوان یکی از کانون‌های آلودگی، تعفن و نارضایتی زیست‌محیطی در منطقه شناخته می‌شد، با اجرای طرح‌های نوین ساماندهی پسماند، وارد مرحله تازه‌ای از بازسازی و احیای محیطی شده است. ‎

استانداری مازندران در گزارشی اعلام کرد: این تحول برای اجرای طرح‌های پیشرفته مدیریت و ساماندهی پسماند در استان دنبال می‌شود، رویکردی که هدف آن کاهش آثار زیست‌محیطی مراکز قدیمی دفن زباله و حرکت به‌سوی مدیریت اصولی پسماند است.

در همین راستا، پس از پاکسازی محل قدیمی دفن زباله و ساخت محل پیشرفته پسماند نور، برنامه ساماندهی و بهسازی محدوده دپوی قدیمی نیز وارد مرحله اجرایی شده است. در این طرح، ساخت دیوار گابیون برای جلوگیری از رانش لندفیل قدیمی زباله الیمالات و همچنین آغاز طرح پوشش‌دهی دپوی قدیمی به مساحت ۳.۵ هکتار در دستور کار قرار گرفته است.

دیوار گابیون با هدف تثبیت محدوده و کاهش خطر رانش توده پسماند ساخته می‌شود و پوشش‌دهی سطح دپوی قدیمی نیز گامی مهم در مسیر ساماندهی این محدوده و مدیریت آثار زیست‌محیطی ناشی از دفن غیراصولی زباله به شمار می‌رود.

همچنین در محل قدیمی دفن زباله، با اجرای اقدامات پاکسازی و ایجاد زیرساخت‌های جدید، زمینه شکل‌گیری فضایی با رویکرد فضای سبز و پارک پسماند فراهم شده است؛ فضایی که می‌تواند چهره پیشین این محدوده آلوده را دگرگون کرده و جلوه‌ای تازه از بازآفرینی محیطی را به نمایش بگذارد.

با تداوم این طرح، روند ساماندهی سایت قدیمی الیمالات، با کمک به کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، زمینه بهبود سیمای بصری منطقه و حرکت به‌سوی مدیریت پایدار پسماند در شهرستان نور را فراهم می‌کند.