در دنیای امروز، تهدیدها فقط نظامی نیستند و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تداوم خدمات ضروری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که با فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل، ضرورت توجه به پیشگیری، آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها را بیش از پیش یادآوری می‌کند.

پدافند غیرعامل،ضرورت توجه به پیشگیری و کاهش آسیب پذیری ها

پدافند غیرعامل،ضرورت توجه به پیشگیری و کاهش آسیب پذیری ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی باعث کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت‌های ضروری در بلایای طبیعی و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.