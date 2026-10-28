مراسم گرامیداشت آیت‌الله ملک‌حسینی، برخلاف سال‌های گذشته، به‌صورت کاملاً عملیاتی، فرهنگی و با رویکردی متفاوت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در راستای برنامه‌ریزی برای بزرگداشت ارتحال مقام والای آیت‌الله عظمی ملک‌حسینی، نشست هماهنگی ویژه‌ای با حضور مقامات اجرایی، مذهبی و رسانه‌ای استان برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت برگزاری مراسمی در تراز شایسته این شخصیت برجسته و تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی میراث معنوی ایشان تاکید شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت جایگاه آیت‌الله ملک‌حسینی، گفت: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که مراسم گرامیداشت آیت‌الله عظمی ملک‌حسینی، برخلاف سال‌های گذشته، به‌صورت کاملاً عملیاتی، فرهنگی و با رویکردی متفاوت برگزار شود.

استاندار هم گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای استفاده از نقش‌آفرینان اصلی در کنگره بزرگ یادمان ایشان بهره جست.

مدیرکل صداوسیمای استان در این نشست هم، بر نقش رسانه در ترویج فرهنگ و سبک زندگی این شخصیت بزرگ تاکید کرد.

سید شهریار گنجی با اشاره به نیاز به منابع مالی جهت ساخت سریال‌های پیرامون زندگی آیت‌الله ملک‌حسینی، افزود: علاوه بر تولید آثار، تمرکز ما بر تولید مستند‌های متنوع، پخش سخنرانی‌های ارزشمند و اجرای برنامه‌های گفت‌و‌گو‌محور خواهد بود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای پخش برنامه‌های اختصاصی از شبکه رادیویی و برقراری ارتباط زنده با شخصیت‌های هم‌عصر و هم‌مسیر ایشان خبر داد.

نماینده ولی فقیه در استان هم با تأکید بر اهمیت بازخوانی سیره شخصیت‌های انقلابی، گفت: در شرایط حساس کنونی، مرور زندگی و مبارزات شخصیت‌هایی که نقش رکنی وشاخصی در انقلاب اسلامی داشتند، نه تنها برای بزرگداشت، بلکه برای تقویت انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان ضروری است.

وی تأکید کرد: باید این الگو‌ها را به درستی به جوانان معرفی کرد و تشکیل کمیته هماهنگی برای برگزاری این مراسم را یک ضرورت دانست.