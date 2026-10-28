لزوم هم افزایی برای معرفی میراث معنوی آیت الله ملک حسینی
مراسم گرامیداشت آیتالله ملکحسینی، برخلاف سالهای گذشته، بهصورت کاملاً عملیاتی، فرهنگی و با رویکردی متفاوت برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در راستای برنامهریزی برای بزرگداشت ارتحال مقام والای آیتالله عظمی ملکحسینی، نشست هماهنگی ویژهای با حضور مقامات اجرایی، مذهبی و رسانهای استان برگزار شد. در این نشست، بر ضرورت برگزاری مراسمی در تراز شایسته این شخصیت برجسته و تأکید بر استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای معرفی میراث معنوی ایشان تاکید شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت جایگاه آیتالله ملکحسینی، گفت: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده است که مراسم گرامیداشت آیتالله عظمی ملکحسینی، برخلاف سالهای گذشته، بهصورت کاملاً عملیاتی، فرهنگی و با رویکردی متفاوت برگزار شود.
استاندار هم گفت: باید از همه ظرفیتها برای استفاده از نقشآفرینان اصلی در کنگره بزرگ یادمان ایشان بهره جست.
مدیرکل صداوسیمای استان در این نشست هم، بر نقش رسانه در ترویج فرهنگ و سبک زندگی این شخصیت بزرگ تاکید کرد.
سید شهریار گنجی با اشاره به نیاز به منابع مالی جهت ساخت سریالهای پیرامون زندگی آیتالله ملکحسینی، افزود: علاوه بر تولید آثار، تمرکز ما بر تولید مستندهای متنوع، پخش سخنرانیهای ارزشمند و اجرای برنامههای گفتوگومحور خواهد بود.
وی همچنین از برنامهریزی برای پخش برنامههای اختصاصی از شبکه رادیویی و برقراری ارتباط زنده با شخصیتهای همعصر و هممسیر ایشان خبر داد.
نماینده ولی فقیه در استان هم با تأکید بر اهمیت بازخوانی سیره شخصیتهای انقلابی، گفت: در شرایط حساس کنونی، مرور زندگی و مبارزات شخصیتهایی که نقش رکنی وشاخصی در انقلاب اسلامی داشتند، نه تنها برای بزرگداشت، بلکه برای تقویت انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان ضروری است.
وی تأکید کرد: باید این الگوها را به درستی به جوانان معرفی کرد و تشکیل کمیته هماهنگی برای برگزاری این مراسم را یک ضرورت دانست.
در پایان این نشست، آیتالله سید شرف الدین ملکحسینی با قدردانی از همه کسانی که در مسیر برگزاری کنگره دوم بزرگداشت ایشان گام برداشتهاند، این تلاشها را مایه سپاس الهی دانست و یادبود از این مقام بزرگ را مسیری برای تجدید میثاق با ارزشهای اسلامی دانست.