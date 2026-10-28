به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پنجمین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی، به ریاست رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی و با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان، در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

در این نشست، آخرین اقدامات و تمهیدات دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی بین‌بخشی و تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان تأکید شد.

همچنین ظرفیت‌های شهرستان ارومیه برای میزبانی از مهمانان و شرکت‌کنندگان اجلاسیه بررسی و آخرین وضعیت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در بخش‌های مختلف تشریح شد.

بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود و این شهر در مدت برگزاری اجلاسیه میزبان جمعی از پیرغلامان، مداحان و فعالان عرصه فرهنگ و معارف حسینی خواهد بود.