به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده پلیس آگاهی خوزستان گفت: در پی وقوع چندین سرقت منزل، بررسی موضوع توسط ماموران پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت و توانستند با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی باند ۵ نفره سارقان منزل را شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ صالح مطهری راد افزود: تاکنون این سارقان در تحقیقات پلیس به ۷۰ فقره سرقت منزل اعتراف کردند و از شهروندان درخواست می‌شود در جهت پیشگیری از سرقت منازل حتما نسبت به افزایش ایمنی، صنب حفاظ و دوربین اقدام نمایند.