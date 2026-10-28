پیش بینی تولید برنج محلی، امسال، تا ۲ برابر پارسال در استان خوزستان

پیش بینی تولید برنج محلی، امسال، تا ۲ برابر پارسال در استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: پیش بینی شده امسال میزان تولید برنج محلی استان به ۴۰۰ هزار تن برسد که نسبت به سال گذشته این رقم ۲ برابر شده است.

جواد سلطانی کاظمی بیان کرد: اگر از صادرات برنج جلوگیری شود، قیمت این کالا کاهش خواهد یافت و کشاورز متضرر می‌شود.

وی افزود: نیاز به یک فرمول دقیق برای قیمت‌گذاری برنج محلی است تا به نقطه‌ای برسیم که مردم و کشاورزان ضرر نکنند.

سلطانی کاظمی عنوان کرد: استان فارس و مناطق شمالی کشور خریدار برنج محلی خوزستان هستند که این تقاضا می‌تواند فشار قیمتی بر این محصول را دو چندان کند.

برداشت برنج از سطح ۴ هزار و ۲۰ هکتار شالیزار‌های خرمشهر هم آغاز شده و تاکنون افزون بر یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع برنج برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، ضمن اشاره به چالش‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و مباحث صادراتی، بر ضرورت شفافیت در فرمول‌های تعیین قیمت و مدیریت ذخایر محصولات تاکید کرد.

وی عنوان کرد: تاکنون اطلاعات دقیقی مبنی بر اینکه محصولات کشاورزی بر چه اساسی قیمت‌گذاری می‌شوند، در دسترس نیست، ضروری است که معیار و فرمول تعیین قیمت کالا‌ها مشخص شود.

سلطانی کاظمی عنوان کرد: در حال حاضر شاهد هستیم برخی استان‌ها، با وجود تولید نکردن برخی محصولات کشاورزی، قیمت‌های پایین‌تری را نسبت به خوزستان، به‌عنوان قطب صنعت کشاورزی، دارند.

وی در ادامه افزود: خوزستان، با وجود آمار بالای تولید در بسیاری از محصولات، به دلیل ذخیره نکردن کافی کالای تولیدی، بر قیمت‌گذاری تاثیرگذار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در چند روز گذشته، در بحث صادرات محصولات پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و افزایش قیمت این کالا‌ها با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما با جلوگیری از صادرات این اقلام از افزایش بی‌رویه قیمت آنها در بازار داخلی پیشگیری شد.

سلطانی کاظمی همچنین از صدور مجوز‌های صادراتی در بخش‌های دیگر خبر داد و گفت: در بخش ذرت علوفه‌ای، با توجه به کشت ۶ هزار هکتاری در استان و برای ۲ هزار و ۵۰۰ تن مرغ، مجوز صادرات از استان گرفته شده است تا به تولیدکننده کمک شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان پیش از این با اشاره به تولید سالانه بالغ بر ۱۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، معادل ۱۴ درصد امنیت غذایی کشور در این استان، گفت: نگاه ملی به کشاورزی خوزستان ضروری است.

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