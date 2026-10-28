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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز کشت پاییزه در بیش از ۴۰ هزار هکتار از اراضی استان و اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز کشت پاییزه در بیش از ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: برای حمایت از کشاورزان و تأمین ادوات کشاورزی، ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مازندران اختصاص یافته که تاکنون بیش از ۴۵ درصد آن جذب شده است.
باقری با اشاره به آغاز کشت محصولات پاییزه افزود: کشت کلزا، گندم، جو و محصولات علوفهای در برنامه زراعی استان قرار دارد و پیشبینی میشود سطح زیر کشت این محصولات به حدود ۱۱۰ هزار هکتار برسد.
وی با تأکید بر ضرورت زهکشی اراضی کشاورزی، بهویژه در مناطق مستعد آبماندگی، گفت: تجمع آب در مزارع میتواند موجب کاهش اکسیژنرسانی به ریشه گیاهان و اختلال در جذب مواد غذایی شود؛ ازاینرو کشاورزان باید با مدیریت مناسب مزرعه و ایجاد مسیرهای خروج آب اضافی، از خسارتهای احتمالی پیشگیری کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: کلزا به آبماندگی حساس است و کشاورزان برای دریافت راهنماییهای فنی میتوانند به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند و از مشاوره کارشناسان پهنه بهره ببرند.
باقری با اشاره به تسهیلات اختصاصیافته به بخش کشاورزی گفت: کشاورزانی که متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید ادوات و تجهیزات کشاورزی هستند، میتوانند برای ثبتنام و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات به مراکز جهاد کشاورزی دهستانها مراجعه کنند.
بیمه محصولات کشاورزی نیز میتواند بخشی از خسارتهای احتمالی ناشی از مخاطرات طبیعی را جبران کند و پشتوانهای برای کشاورزان در فصل کشت پاییزه باشد.
گزارش از زینب نجاتی