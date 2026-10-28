به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز کشت پاییزه در بیش از ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: برای حمایت از کشاورزان و تأمین ادوات کشاورزی، ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مازندران اختصاص یافته که تاکنون بیش از ۴۵ درصد آن جذب شده است.

باقری با اشاره به آغاز کشت محصولات پاییزه افزود: کشت کلزا، گندم، جو و محصولات علوفه‌ای در برنامه زراعی استان قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت این محصولات به حدود ۱۱۰ هزار هکتار برسد.

وی با تأکید بر ضرورت زهکشی اراضی کشاورزی، به‌ویژه در مناطق مستعد آب‌ماندگی، گفت: تجمع آب در مزارع می‌تواند موجب کاهش اکسیژن‌رسانی به ریشه گیاهان و اختلال در جذب مواد غذایی شود؛ ازاین‌رو کشاورزان باید با مدیریت مناسب مزرعه و ایجاد مسیر‌های خروج آب اضافی، از خسارت‌های احتمالی پیشگیری کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: کلزا به آب‌ماندگی حساس است و کشاورزان برای دریافت راهنمایی‌های فنی می‌توانند به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند و از مشاوره کارشناسان پهنه بهره ببرند.

باقری با اشاره به تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی گفت: کشاورزانی که متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید ادوات و تجهیزات کشاورزی هستند، می‌توانند برای ثبت‌نام و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات به مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها مراجعه کنند.

بیمه محصولات کشاورزی نیز می‌تواند بخشی از خسارت‌های احتمالی ناشی از مخاطرات طبیعی را جبران کند و پشتوانه‌ای برای کشاورزان در فصل کشت پاییزه باشد.

گزارش از زینب نجاتی