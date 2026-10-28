به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست فرماندار بستان آباد با اشاره به اینکه در این شهرستان حدود ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی وجود دارد و بیش از ۱۰۵ کیلومتر از این راه‌ها نیازمند بهسازی و روکش آسفالت هستند گفت: شهرستان بستان آباد منطقه صنعتی و معدنی است که تردد کامیون‌ها و ماشین‌های صنعتی در مسیر‌های اصلی و فرعی روند تخریب جاده‌های شهرستان را سرعت بخشیده و موجب بروز خسارت به آسفالت جاده‌ها به ویژه در روستا‌ها شده است.

رسول یعقوبی بهسازی، مرمت و روکش آسفالت روستا‌های شهرستان را نیازمند اعتباری افزون بر ۵۸۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: برای تامین این مبلغ نیازمند کمک و همراهی معادن و بخش صنعت در شهرستان و تخصیص سهم شهرستان از اعتبارات بخش معدن هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم در این جلسه گفت: بخش معدن به علت نقش پررنگ آن در اشتغال و تولید ثروت در جامعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نیمه نخست امسال بیش از سه هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق دولتی از معادن فعال در استان وصول شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال این مبلغ به هشت همت برسد.

صابر پرنیان با اشاره به نقش معادن در توسعه مناطق روستایی و ایجاد اشتغال گفت: البته معادن نیز در کنار تولید و اشتغال به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز عمل کنند که کمک به بهسازی و مرمت راه‌های روستایی که خودشان نیز از آنها تردد می‌کنند از جمله این تکالیف و وظایف اجتماعی معادن است

وی همچنین برآورد نقش و میزان سهم معادن در تخریب راه‌های روستایی بستان آباد را خواستار شد و تاکید کرد: با احصای میزان سهم معادن در تخریب جاده‌ها، می توان خسارات وارده را از اعتبارات سهم شهرستان از یک درصد کل فروش معادن منطقه تامین کرد.

علی اکبری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی هم در این جلسه حمل بار بیش از حد مجاز را در جاده‌های روستایی از عوامل اصلی تخریب راه‌های فرعی در شهرستان بستان آباد برشمرد و گفت: یکی از راههای کنترل و کاهش این خسارت‌ها، الزام معادن به نصب باسکول و جلوگیری از تردد کامیون‌های با بار بیش از حدمجاز و قانونی در معابر فرعی و روستایی است.

وی الزام به صدور بارنامه از مبدا و حضور و نظارت عوامل پلیس راه در مسیر‌های روستایی را از راهکار‌های دیگر برای کاهش تخریب جاده‌ها توسط ماشین آلات و کامیون‌های معادن روستایی برشمرد.

در پایان این جلسه مقرر شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان معادن و مسئولان سازمان صمت و راهداری برای بررسی تخصصی کاهش خسارت توسط معادن به راه‌های روستایی و نحوه کمک معادن به بهسازی راه‌ها، برگزار و تصمیمات لازم گرفته شود.