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جلسه بررسی مشکلات راههای روستایی و نقش معادن در تخریب راههای روستایی شهرستان بستان آباد با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در بستان آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست فرماندار بستان آباد با اشاره به اینکه در این شهرستان حدود ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی وجود دارد و بیش از ۱۰۵ کیلومتر از این راهها نیازمند بهسازی و روکش آسفالت هستند گفت: شهرستان بستان آباد منطقه صنعتی و معدنی است که تردد کامیونها و ماشینهای صنعتی در مسیرهای اصلی و فرعی روند تخریب جادههای شهرستان را سرعت بخشیده و موجب بروز خسارت به آسفالت جادهها به ویژه در روستاها شده است.
رسول یعقوبی بهسازی، مرمت و روکش آسفالت روستاهای شهرستان را نیازمند اعتباری افزون بر ۵۸۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: برای تامین این مبلغ نیازمند کمک و همراهی معادن و بخش صنعت در شهرستان و تخصیص سهم شهرستان از اعتبارات بخش معدن هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم در این جلسه گفت: بخش معدن به علت نقش پررنگ آن در اشتغال و تولید ثروت در جامعه، از اهمیت ویژهای برخوردار است و در نیمه نخست امسال بیش از سه هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق دولتی از معادن فعال در استان وصول شده است و پیش بینی میشود تا پایان امسال این مبلغ به هشت همت برسد.
صابر پرنیان با اشاره به نقش معادن در توسعه مناطق روستایی و ایجاد اشتغال گفت: البته معادن نیز در کنار تولید و اشتغال به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز عمل کنند که کمک به بهسازی و مرمت راههای روستایی که خودشان نیز از آنها تردد میکنند از جمله این تکالیف و وظایف اجتماعی معادن است
وی همچنین برآورد نقش و میزان سهم معادن در تخریب راههای روستایی بستان آباد را خواستار شد و تاکید کرد: با احصای میزان سهم معادن در تخریب جادهها، می توان خسارات وارده را از اعتبارات سهم شهرستان از یک درصد کل فروش معادن منطقه تامین کرد.
علی اکبری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان آذربایجان شرقی هم در این جلسه حمل بار بیش از حد مجاز را در جادههای روستایی از عوامل اصلی تخریب راههای فرعی در شهرستان بستان آباد برشمرد و گفت: یکی از راههای کنترل و کاهش این خسارتها، الزام معادن به نصب باسکول و جلوگیری از تردد کامیونهای با بار بیش از حدمجاز و قانونی در معابر فرعی و روستایی است.
وی الزام به صدور بارنامه از مبدا و حضور و نظارت عوامل پلیس راه در مسیرهای روستایی را از راهکارهای دیگر برای کاهش تخریب جادهها توسط ماشین آلات و کامیونهای معادن روستایی برشمرد.
در پایان این جلسه مقرر شد جلسهای با حضور نمایندگان معادن و مسئولان سازمان صمت و راهداری برای بررسی تخصصی کاهش خسارت توسط معادن به راههای روستایی و نحوه کمک معادن به بهسازی راهها، برگزار و تصمیمات لازم گرفته شود.