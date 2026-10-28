رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌ها و فعالان محیط زیست خراسان جنوبی با تاکید بر حفاظت پایدار از محیط زیست با مشارکت مردم گفت: برای حفاظت از گونه ارزشمند یوزپلنگ، افزایش پایش‌ها، حفاظت از زیستگاه‌ها و کاهش تعارضات، در استان باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌ها و فعالان محیط زیست خراسان جنوبی، با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست، گفت: حفاظت پایدار از محیط زیست بدون همکاری و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت کنشگران و تشکل‌های مردمی در این حوزه به‌طور جدی استفاده شود.

شینا انصاری در این نشست، با قدردانی از دغدغه‌مندی و تلاش فعالان محیط زیست استان گفت: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تنوع زیستی گیاهی و جانوری، زیستگاه‌ها و مناطق حفاظت‌شده برخوردار است که بخش قابل توجهی از آنها همچنان نیازمند شناسایی، معرفی و برنامه‌ریزی بیشتر است.

وی با اشاره به انباشت مشکلات محیط زیستی در طول سالیان گذشته، تغییر اقلیم و محدودیت منابع آب گفت: حل مسائل محیط زیستی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما با برنامه‌ریزی مستمر و برداشتن گام‌های تدریجی می‌توان به بهبود شرایط کمک کرد. فعالان محیط زیست نیز نباید با وجود مشکلات و موانع، انگیزه خود را از دست بدهند؛ چراکه دستگاه‌های مسئول بیش از پیش به همراهی و همکاری آنها نیاز دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، حفاظت از زیستگاه‌ها و تأمین امنیت آنها را همچنان اولویت اصلی در زمینه صیانت از یوزپلنگ دانست و گفت: خراسان جنوبی از ظرفیت مناسبی برای حضور این گونه ارزشمند برخوردار است و افزایش پایش‌ها، حفاظت از زیستگاه‌ها و کاهش تعارضات، باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

انصاری همچنین از پیگیری تدوین و ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی سپتاژ‌ها و فاضلاب‌های سرگردان خبر داد و درباره مدیریت پسماند‌ها افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه وظیفه نظارت بر اجرای قانون و ضوابط زیست‌محیطی را بر عهده دارد و مدیریت اجرایی پسماند‌ها بر عهده دستگاه‌های متولی، از جمله وزارت کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه استان، بر ضرورت پیگیری طرح‌های پیشنهادی تشکل‌ها در زمینه هوشمندسازی و راه‌اندازی خانه‌های فناور محیط زیست تأکید کرد و گفت: طرح‌های ارائه‌شده می‌توانند از طریق معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان بررسی و برای جلب حمایت‌های لازم پیگیری شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، همچنین از پیگیری انتقال درس «انسان و محیط زیست» به پایه‌های تحصیلی پایین‌تر خبر داد و گفت: این موضوع با هدف فراهم شدن فرصت مناسب‌تر برای آموزش اثربخش مفاهیم محیط زیستی به دانش‌آموزان در دست پیگیری است.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت طرح‌های محله‌محور مورد تأکید رئیس‌جمهور، توسعه محلات سبز و دوستدار محیط زیست را زمینه‌ای مناسب برای گسترش مشارکت عمومی دانست و مدیریت پسماند، تفکیک از مبدأ، بازچرخانی آب خاکستری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس و گسترش فضای سبز سازگار با اقلیم را از جمله محور‌های قابل توجه در این طرح‌ها برشمرد.

استاندار نیز در این نشست با تأکید بر حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی، گفت: مدیریت استان آمادگی دارد از شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های مردمی حمایت کند و در این مسیر، همراهی و پشتیبانی لازم را از ابتدا تا انتها در اختیار فعالان قرار دهد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات محیط زیستی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی افزود: در بازدید‌های میدانی از واحد‌های صنعتی و تولیدی، علاوه بر بررسی مسائل کارگری، رعایت ملاحظات محیط زیستی نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار می‌گیرد و سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های مدیریت استان است.

وی همچنین با اشاره به گستردگی استان و محدودیت امکانات، خواستار توجه بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست به تأمین نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز محیط زیستی استان شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استاندار خراسان جنوبی پای صحبت محیط‌بانان نشستند

همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استاندار با حضور در پاسگاه محیط‌بانی گدار شهرستان سربیشه، در دیدار با محیط‌بانان سربیشه، دغدغه‌ها، مطالبات و مسائل میدانی این مجموعه را بررسی کردند.

در این دیدار، محیط‌بانان به بیان مسائل، دغدغه‌های شغلی و مطالبات خود پرداختند و مسئولان ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و مشکلات مطرح‌شده، در جریان بخشی از چالش‌های پیش‌روی نیروهای محیط‌بانی در انجام مأموریت‌های حفاظتی قرار گرفتند.