به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران با بیان اینکه این همایش با همکاری پژوهشگران مازندران و گلستان، ۱۸ آبان به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری هفته مازندران خبر داد و گفت: این رویداد در مسیر برگزاری همایش ملی تاریخ مطبوعات محلی برگزار خواهد شد و هدف آن فراهم کردن بستر علمی برای بررسی و بازخوانی تاریخ مطبوعات در منطقه است.

موسوی ساروی گفت: تاکنون ۳۹ چکیده مقاله از پژوهشگران منطقه دریافت شده و بیش از نیمی از این پژوهش‌ها نیز به مرحله ارسال متن کامل رسیده است.

وی توضیح داد: موضوع همایش ملی، تاریخ مطبوعات محلی از آغاز تا سال ۱۳۵۷ را در بر می‌گیرد و مطبوعات دوره قاجار و دوره‌های پهلوی اول و دوم از محور‌های مورد توجه در این رویداد هستند.

به گفته موسوی، همایش اصلی، ۲۵ آذر و همزمان با هفته پژوهش برگزار خواهد شد و پیش‌همایش آن در هفته مازندران فرصتی برای طرح مباحث، تبادل‌نظر میان پژوهشگران و آماده‌سازی علمی برگزاری رویداد اصلی است.

موسوی ساروی با تأکید بر اهمیت تاریخ مطبوعات محلی گفت: مطبوعات از منابع مهم شناخت تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مناطق هستند و بررسی آنها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره زیست اجتماعی مردم، شکل‌گیری جریان‌های فکری و تغییرات جامعه در ادوار مختلف تاریخی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.