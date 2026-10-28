به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار فرزاد تاجره، فرمانده انتظامی استان، در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی ایست‌بازرسی توره در شهرستان شازند، یک دستگاه کامیون کشنده حامل مواد پتروشیمی قاچاق را شناسایی کردند. طی بازرسی از این خودرو، ۲۲ تن مواد پتروشیمی به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال کشف گردید.

سردار تاجره با اشاره به اینکه پرونده این موضوع تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شده است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.