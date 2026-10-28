به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان و دبیر ستاد خانواده و زنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با مدیر و اعضای شورای عالی بانوان حزب مؤتلفه اسلامی، ظرفیت‌های همکاری مشترک برای اجرای سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه خانواده و زنان بررسی و بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های مردمی و تشکل‌های اجتماعی در تحقق این سیاست‌ها تأکید شد.

در پی برگزاری نشست خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و طرح پیشنهاد همکاری شورای عالی بانوان این حزب با ستاد خانواده و زنان دبیرخانه شورا، نشست مشترک فرهمندپور با سجادی، مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی، و جمعی از اعضای شورای عالی بانوان این حزب، برگزار شد.

این نشست در چارچوب پیگیری فعالیت‌های میز زنان، خانواده و مشارکت‌های مردمی ستاد خانواده و زنان و با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سجادی گزارشی از ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و برنامه‌های حزب مؤتلفه اسلامی در سطح کشور ارائه کرد و آمادگی این حزب را برای همکاری در اجرای سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از ظرفیت نمایندگان و مجموعه‌های استانی خود اعلام کرد. وی همچنین پیشنهاد‌هایی را برای توسعه همکاری‌های مشترک مطرح کرد.

فرهمندپور ضمن استقبال از پیشنهاد‌های ارائه‌شده، تشکیل بخش «امور راهبردی همکاری‌های بین‌دستگاهی، نخبگان و سازمان‌های مردم‌نهاد» در ساختار جدید ستاد خانواده و زنان را بیانگر توجه به ضرورت مشارکت ظرفیت‌های مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه دانست.

وی همچنین گزارشی از برنامه‌ها و اولویت‌های ستاد خانواده و زنان و زمینه‌های همکاری با حزب مؤتلفه اسلامی، با توجه به سابقه فعالیت و گستره تشکیلاتی این حزب، ارائه کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد اعضای شورای عالی بانوان حزب مؤتلفه اسلامی، با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی ستاد خانواده و زنان، پیشنهاد‌های مشخص خود را برای نحوه همکاری و مشارکت در اجرای برنامه‌های مشترک تدوین و ارائه کنند.