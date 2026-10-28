نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، روایت تاریخ ادبیات ایران و شناخت جریان‌ها و شخصیت‌های ادبی موضوع این برنامه است.

شبکه آموزش «هیچ‌وقت دیر نیست» را شنبه تا چهارشنبه، هر هفته ساعت ۱۰ پخش می‌کند.

بهبود روابط والدین و فرزندان هدف این برنامه است.

کشف قتل‌های باستانی امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این فیلم به رمزگشایی از معمای قتل‌های بسیار قدیمی و کشف شواهد جدید بعد از گذشت چند قرن می‌پردازد

شبکه فراتر مستند «فیل» را پنجشنبه ساعت ۲۳ با کیفت ۴k پخش می‌کند.

این مستند حیات وحش محصول ۲۰۲۰ درباره شیوه زیست فیل‌ها و تلاش برای حفاظت از این گونه جانوری است.