بورس کالای ایران امروز ۶ آبان ماه، میزبان عرضه ۴۳۶ هزار و ۸۳۸ تن انواع محصول در تالار‌های مختلف صنعتی، معدنی، پتروشیمی و صادراتی است.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۴۳۶ هزار و ۸۳۸ تن محصول شامل ۶۶ هزار و ۹۰۰ تن سیمان، ۵۴ هزار و ۱۹۰ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره مس، ۳۹ هزار تن کلینکر، ۱۹ هزار تن گوگرد، ۴ هزار و ۱۰۰ تن مس، یک هزار و ۱۶۳ تن مواد شیمیایی، ۶۳۱ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مولیبدن در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی امروز میزبان عرضه ۱۴۳ هزار و ۴۵۱ تن محصول است. ۱۳۸ هزار و ۱۵۱ تن فولاد، ۵ هزار و ۲۶۰ تن مس و ۴۰ تن کنسانتره فلزات گرانبها روی میز فروش می‌رود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۶۵ هزار و ۸۸۴ تن محصول شامل ۵۹ هزار و ۵۲۵ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۳۵۹ تن مواد پلیمری و ۲ هزار تن قیر روی تابلو می‌رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۲ هزار و ۴۱۹ تن محصول است.