رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پر ورش گفت: هنگامی که فرد با قرآن مأنوس باشد، این ارتباط می‌تواند در موقعیت‌های مختلف زندگی استمرار پیدا کند و زمینه بهره‌گیری بیشتر از آموزه‌های قرآنی را فراهم سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر ضرورت تقویت علاقه و انس دانش‌آموزان با قرآن کریم گفت: در رویکرد جدید آموزش قرآن در دوره ابتدایی، تلاش شده است با بهره‌گیری از روش‌های ساده‌تر و جذاب‌تر، زمینه ارتباط عمیق‌تر دانش‌آموزان با قرآن فراهم شود.

حجت‌الاسلام علی لطیفی در گردهمایی دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور، با تاکید بر اهمیت توجه به اهداف آموزش عمومی قرآن در سطح جامعه، انس با قرآن کریم را یکی از محور‌های اساسی در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی دانست.

وی با اشاره به ضرورت توجه همه‌جانبه به اهداف آموزش عمومی قرآن اظهار کرد: اگرچه آموزش‌وپرورش یکی از نهاد‌های مهم در این زمینه است، اما توسعه آموزش عمومی قرآن مسئولیتی فراتر از نظام تعلیم و تربیت دارد و نیازمند مشارکت و همراهی همه بخش‌های جامعه است.

انس با قرآن؛ زمینه‌ساز تحقق اهداف آموزش عمومی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اهداف نه‌گانه آموزش عمومی قرآن گفت: تقویت ایمان و گرایش به قرآن و عترت، توانایی خواندن قرآن کریم، درک معنای آیات، توانایی و التزام به تدبر در آیات، حفظ قرآن کریم، انس با قرآن، آشنایی با علوم و معارف قرآنی، توانایی استفاده از قرآن و تبعیت از قرآن و عترت، اهداف اصلی آموزش عمومی قرآن را تشکیل می‌دهند.

لطیفی با اشاره به اهمیت بررسی ارتباط میان این اهداف افزود: یکی از موضوعات قابل تأمل، شناسایی اهداف کانونی و تبیین نسبت میان اهداف آموزش عمومی قرآن است تا بتوان با تعیین اولویت‌ها، مسیر تحقق سایر اهداف را نیز هموار کرد.

وی ادامه داد: یکی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در بررسی‌های کارشناسی این است که انس با قرآن کریم می‌تواند به‌عنوان هدفی کانونی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه علاقه و ارتباط مستمر با قرآن، زمینه مناسبی برای تقویت سایر مهارت‌ها و تحقق اهداف قرآنی فراهم می‌کند.

لطیفی با تشریح مفهوم انس با قرآن بیان کرد: انس با قرآن به معنای علاقه، تعلق خاطر و اشتیاق به خواندن و شنیدن روزانه قرآن کریم، همراه با فهم و تدبر در آیات آن است. هنگامی که فرد با قرآن مأنوس باشد، این ارتباط می‌تواند در موقعیت‌های مختلف زندگی استمرار پیدا کند و زمینه بهره‌گیری بیشتر از آموزه‌های قرآنی را فراهم سازد.

تقویت تجربه‌های مثبت دانش‌آموزان در آموزش قرآن

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر اهمیت تجربه‌های نخستین دانش‌آموزان در مواجهه با قرآن کریم اظهار کرد: لازم است برنامه‌های آموزش قرآن به‌گونه‌ای طراحی شوند که دانش‌آموزان از همان ابتدا، تجربه‌ای شیرین، جذاب و ماندگار از یادگیری قرآن داشته باشند و ارتباطی مبتنی بر علاقه و اشتیاق با این کتاب آسمانی برقرار کنند.

وی افزود: توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان، شناخت شرایط تربیتی نسل جدید و بهره‌گیری از تجربه‌های آموزشی می‌تواند به بهبود کیفیت برنامه‌های آموزش قرآن کمک کند.

لطیفی با اشاره به اهمیت بازنگری مستمر در شیوه‌های آموزشی گفت: بررسی تجربه‌های گذشته و بهره‌گیری از آموخته‌های حاصل از آنها، فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های جدید و طراحی روش‌های موثرتر در آموزش قرآن فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط امروز، تقویت تربیت دینی و قرآنی نیازمند شناخت دقیق محیط رشد کودکان و نوجوانان و استفاده از روش‌هایی متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات این نسل است. ازاین‌رو، ایجاد زمینه ارتباط عمیق و پایدار دانش‌آموزان با قرآن باید در کانون توجه برنامه‌ریزی‌های آموزشی قرار گیرد.

رویکرد جدید آموزش قرآن در دوره ابتدایی

لطیفی با اشاره به فرایند جدید تدوین برنامه درسی آموزش قرآن در دوره ابتدایی گفت: یکی از محور‌های اصلی مورد توجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در این فرایند، تقویت انس و علاقه دانش‌آموزان به قرآن کریم بوده است.

وی افزود: در همین راستا، با مشارکت پیشکسوتان و نخبگان قرآنی، فعالان حوزه آموزش قرآن و جمعی از افراد دغدغه‌مند در سطح مدرسه، شورا‌هایی در دو سطح برنامه‌ریزی و تدوین و تألیف تشکیل شد تا آموزش قرآن در دوره ابتدایی با رویکردی ساده‌تر، تسهیل‌شده‌تر و جذاب‌تر دنبال شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به کتاب‌های جدید آموزش قرآن در دوره ابتدایی اظهار کرد: در تدوین برنامه جدید تلاش شده است دانش‌آموز از همان ابتدای تحصیل، قرآن کریم را به‌عنوان کتاب هدایت و همراهی همیشگی در زندگی بشناسد و با آن ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: در پایه اول ابتدایی، با توجه به رویکرد جدید و نتایج ارزشیابی‌های انجام‌شده از مدارس، فرصت بیشتری برای فعالیت‌های علاقه‌محور و جذاب در نظر گرفته شده است و آموزش تفصیلی روخوانی قرآن نیز با برنامه‌ریزی آموزشی در پایه دوم دنبال می‌شود.

لطیفی تاکید کرد: این رویکرد به معنای کم‌اهمیت دانستن مهارت روخوانی یا حذف آشنایی دانش‌آموزان با الفاظ و واژگان قرآن نیست؛ بلکه هدف، ایجاد تناسب بیشتر میان اهداف آموزشی و فراهم کردن زمینه‌ای است که دانش‌آموز در کنار یادگیری مهارت‌های قرآنی، از ارتباط با قرآن لذت ببرد و به‌تدریج به فهم و تدبر در آیات آن نیز علاقه‌مند شود.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربه‌های فعالان حوزه آموزش قرآن در پیشبرد این برنامه اهمیت دارد، از آمادگی سازمان برای شنیدن پیشنهاد‌ها و ملاحظات کارشناسان و دبیران کارگروه‌های استانی خبر داد.

ارتقای جایگاه درس قرآن در مدارس با اجرای برنامه‌های هدفمند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای جایگاه درس قرآن در مدارس را از محور‌های پیش‌بینی‌شده در سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن برشمرد و گفت: در این سند، بررسی و تصویب سازوکار‌های لازم برای تقویت جایگاه درس قرآن در مدرسه مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در سال گذشته، مجموعه‌های مختلف ستادی آموزش‌وپرورش پیشنهاد‌های مؤثری برای ارتقای جایگاه درس قرآن ارائه کردند که پس از بررسی، تبادل نظر و اصلاح، با پیگیری دبیرخانه و همکاری مسئولان مربوط به مجموعه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

لطیفی با اشاره به پیش‌بینی بیش از ۳۰ اقدام در این زمینه اظهار کرد: امیدواریم با اجرای تدریجی این سازوکار‌ها از امسال، زمینه تحقق برنامه‌های مؤثر برای ارتقای جایگاه درس قرآن در مدارس بیش از پیش فراهم شود.

وی تقویت جایگاه معلمان قرآن و تشکیل دبیرخانه اختصاصی درس قرآن را از جمله اقدامات این مجموعه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با همراهی بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش و تلاش فعالان حوزه قرآن، نتایج این اقدامات به‌تدریج در مدارس نمایان شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با قدردانی از تلاش‌های دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور، بر اهمیت هم‌افزایی و تداوم همکاری در مسیر گسترش فرهنگ قرآنی تاکید کرد و برای خادمان قرآن کریم، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت کرد.