به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۲۹۴ حلقه مار از ابتدای امسال تاکنون در کاشان زنده‌گیری شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: از این تعداد، ۲۴۴ حلقه در منازل مسکونی، ۲۳ حلقه در اماکن تجاری و صنعتی و ۲۶ حلقه در وسایل نقلیه و بقیه در انبارها، معابر و گذرگاه‌ها، مراکز درمانی، اداری، آموزشی و نظامی، آبگیر و استخر و فضای سبز مشاهده شده‌اند.

سیدمصطفی محتشمیان افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی پس از زنده‌گیری مار‌ها با تجهیزات مخصوص، آنها را خارج از محدوده شهری و در طبیعت رها می‌کنند.

وی همچنین از زنده‌گیری یا رفع مزاحمت ۳۹ مورد از دیگر حیوانات موذی، از جمله عقرب و زنبور، از ابتدای سال جاری خبر داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از شهروندان خواست در صورت مشاهده مار یا حیوانات موذی با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.