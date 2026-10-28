به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح‌زاده اظهار کرد: این عملیات در شهرستان‌های اندیکا، ایذه، بهبهان، باغملک، باوی، شوشتر و لالی با هدف بهسازی شبکه ارتباطی، افزایش ظرفیت فنی و ارتقای کیفیت خدمات قابل ارایه به مشترکان اجرا شد.

وی عنوان کرد: ارتقای فناوری سامانه های مخابراتی از جمله اقدامات زیرساختی برای پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون کاربران تلفن همراه محسوب می‌شود و می‌تواند با بهبود قابلیت‌های فنی شبکه، زمینه ارتقای کیفیت ارتباطات را در محدوده تحت پوشش سایت‌های اجراشده فراهم کند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان تصریح کرد: مخابرات منطقه خوزستان با اجرای طرح‌های به‌روزرسانی و تقویت تجهیزات مخابراتی، توسعه و بهسازی شبکه همراه اول در شهرستان‌های استان را دنبال می‌کند.

در حال حاضر ۲۸ میلیون مشترک در کل کشور و یک و نیم‌میلیون ظرفیت اشتراک در استان وجود دارد که یک‌میلیون مشترک از شبکه مسی استفاده می‌کنند و با توجه به محدودیت‌های این فناوری، هدف‌گذاری اصلی جمع‌آوری این شبکه و جایگزینی آن با فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکار‌ها است.