به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در روستا‌های کانیان، شوریک، مافی‌کندی و شکریازی شهرستان سلماس، نیرو‌های عملیاتی و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر از نخستین ساعات وقوع حادثه در مناطق آسیب‌دیده حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، تخلیه آب منازل، ارزیابی خسارات و توزیع اقلام امدادی و زیستی را انجام دادند.

محبوبی افزود: بر اساس گزارش نهایی، در مجموع ۵۸ واحد مسکونی به استعداد ۲۴۸ نفر در این روستا‌ها از اقلام زیستی و غذایی بهره‌مند شدند و آب چهار واحد مسکونی نیز توسط نجاتگران تخلیه شد.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی افزود: روستای کانیان بیشترین خسارات ناشی از سیلاب را متحمل شد و بخش عمده‌ای از اقدامات امدادی، تخلیه آب منازل و توزیع اقلام ضروری در این روستا انجام گرفت.

وی با اشاره به حضور نیرو‌های امدادی در مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: در جریان این عملیات، ۱۵ تیم عملیاتی به استعداد ۴۰ نجاتگر در روند امدادرسانی و رسیدگی به خانوار‌های آسیب‌دیده مشارکت داشتند و در جریان این عملیات، ۲۲۰ تخته پتو، ۶۶ تخته موکت، ۳۲ ست ظروف، ۳۲ عدد کلمن آب دوقلو، ۳۲ شعله والور، ۲ دستگاه چادر امدادی تیپ ۳، ۹۹ کارتن بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۶۴ بطری روغن مایع میان خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع شد.

به گفته وی همچنین تیم‌های حمایت روانی و اجتماعی سحر جمعیت هلال‌احمر با حضور در مناطق سیل‌زده، خدمات حمایتی را به کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه کردند.

محبوبی خاطرنشان کرد: متأسفانه سیلاب در شهرستان سلماس سه جان‌باخته و چهار مصدوم بر جای گذاشت. نیرو‌های امدادی و نجاتگران هلال‌احمر نیز در جریان عملیات جست‌و‌جو و نجات، در رهاسازی پیکر جان‌باختگان، جست‌وجوی مفقودین و انتقال مصدومان مشارکت داشتند.