دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن اعلام لبیک به رهنمود‌های معظم‌له، از قرارگرفتن دو سند راهبردی تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و نقشه جامع علمی کشور در آستانه مراحل نهایی تصویب و ابلاغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن این نامه به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

«العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صَالَ بِهِ، وَ مَن لَم یَجِدهُ صِیلَ عَلَیهِ»

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)

سلام‌علیکم و رحمة‌الله و برکاته.

پیام حکمت‌آمیز، عزت‌آفرین و امیدبخش حضرت‌عالی خطاب به «نخبگان و مدال‌آوران افتخارآفرین علمی و ورزشی در رویداد مدال‌آوران کشوردوست»، در روز‌هایی که عطر جان‌بخش یاد و نام حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) در میهن اسلامی جاری است، موجی از نشاط معنوی، غیرت ملی و عزم جهادی در دل و جان معلمان، حوزویان، دانشگاهیان و جوانان برومند این سرزمین پدید آورد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان قرارگاه علم، فناوری و فرهنگ کشور، با کمال خضوع، مراتب لبیک صمیمانه و همه‌جانبه خود را به رهنمود‌های معظم‌له اعلام می‌دارد و این پیام جامع را عهدنامه‌ای روشن برای پیمودن پرشتاب مسیر پیشرفت و بنای «ایران هرچه قوی‌تر» در چهل‌واره دوم انقلاب اسلامی تلقی می‌کند.

در این هنگامه تاریخی و خطیر، یاد و نام معمار خیزش علمی و پرچمدار بصیر جهاد نرم‌افزاری، امام مجاهد و شهید والامقام انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (أعلی‌الله‌مقامه‌الشّریف) را با تمام ارادت گرامی می‌داریم؛ حکیم فرزانه‌ای که با الهام از حکمت علویِ «العلمُ سلطان»، پیشرفت علمی را ستون فقرات بازدارندگی و قدرت ملی در نظم نوین جهانی دانست و با صبوری و باوری عمیق، روح خودباوری و عزم فتح قله‌های دانش را در جان فرزندان ملت نشاند. امروز، در پرتو هدایت‌های داهیانه حضرت‌عالی و با اتکا به میراث تابناک آن امام شهید (ره)، مسئولیت جامعه نخبگانی در جهش علمی، پیوند دانش با مسائل واقعی جامعه و صیانت از سرمایه‌های انسانی در برابر جنگ‌های تحمیلی و فتنه‌های شناختی استکبار، ابعادی سرنوشت‌ساز یافته است.

خیزش علمی عمیق و شتابان کشور، ثمره ایمان، استعداد و مجاهدت نخبگانی است که دستاورد‌های درخشان جوانان غیور در المپیاد‌های علمی و مرزشکنی‌های پیاپی ورزشکاران پرتلاش در میدان‌های بین‌المللی، جلوه‌هایی غرورانگیز از توانمندی فرزندان این سرزمین را به نمایش گذاشته است. این شورا تمام توان و ظرفیت راهبردی خود را به کار خواهد بست تا شتاب دستیابی کشور به فناوری‌های بدیع، تحول‌آفرین و اقتداربخش ـ از عرصه نانو و زیست‌فناوری تا صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای، هوافضا، هوش مصنوعی، علوم کوانتومی و میکروالکترونیک ـ با سستی و درنگ مواجه نشود و مسیر پیشرفت فناورانه با قوت تداوم یابد؛ چراکه مرزشکنی علمی، مؤثرترین راه تقویت بازدارندگی و ناکام‌گذاشتن فتنه‌های استعمار نوین است.

در لبیک عملی به مطالبات راهبردی معظم‌له، مایه مسرت و افتخار است که به استحضار مبارک برسانم دو گام بلند و زیربنایی در قرارگاه علم و فرهنگ به نقطه عطف تاریخی خود رسیده است: نخست آنکه در تداوم رهنمود‌های مکرر امام شهید انقلاب (ره) مبنی بر ضرورت دگرگونی بنیادین در مدارس و عبور شجاعانه از حافظه‌محوری، «نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» پس از ماه‌ها کار فشرده کارشناسی به فرجام رسیده و اکنون در شرف ابلاغ نهایی قرار دارد تا با تمرکز بر شایستگی‌های پایه، هدایت به‌هنگام استعدادها، تحکیم هویت دینی و ملی، و تقویت علوم پایه، کانون شکوفایی فرزندان ایران باشد. گام دوم و هم‌پای آن، این مژده را تقدیم می‌دارد که «نسخه روزآمدشده نقشه جامع علمی کشور» نیز با مشارکت کم‌نظیر بیش از دو هزار تن از نخبگان، اساتید برجسته دانشگاه‌ها، دانشمندان ایرانی خارج از کشور، در مسیر تصویب نهایی و ابلاغ قرار دارد؛ سندی جامع که افق ده سال آینده علم و فناوری کشور را دقیقاً بر مدار «تحقق مرجعیت علمی، حل مسائل واقعی کشور و ارتقای نظام نوآوری» بازطراحی کرده و نظام اولویت‌های ملی را با نیاز‌های عینی جامعه همگام ساخته است.

همپای این تحولات، شورا بر این حقیقت پای می‌فشارد که تکوین تمدن نوین اسلامی جز با پیوند وثیق علم و دین و بالندگی «حوزه علمیه پیشرو و کارآمد» میسر نیست. حوزه‌های علمیه باید با تکیه بر اجتهاد پویا و زمان‌آگاه، مبانی معرفتی، فقهی و اخلاقی مواجهه با فناوری‌های نوین و تحولات نوپدید را تبیین کنند و با نظریه‌پردازی مستقل در علوم انسانی و اجتماعی، پشتوانه‌ای استوار برای حکمرانی عادلانه، پیشرفت علمی و گسترش علم نافع فراهم آورند.

از سوی دیگر، تجلی عینی مرجعیت علمی زمانی در جان جامعه پدیدار می‌شود که دانش به حل مسائل اولویت‌دار کشور، ارتقای زیست حرفه‌ای و معیشت نخبگان، رفع گلوگاه‌های صنعتی و رونق اقتصادی پیوند بخورد تا حلاوت آن در زندگی روزمره مردم، شادی دل‌های مومنان و اهتزاز پرچم پرافتخار ایران اسلامی جلوه‌گر شود. در این راستا، حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان، پیوند سامان‌یافته دانشگاه با صنعت و بازار از نخستین سال‌های تحصیل، و بازطراحی نظام ارتقای اساتید به نفع گره‌گشایی از چالش‌های ملی در بخش‌های مختلف دانش در اولویت اقدام قرار دارد.

نخبگی موهبتی الهی و سرمایه‌ای گران‌قدر است که شکرانه واقعی آن در قدرشناسی عملی، رفع موانع اداری، تأمین امنیت شغلی و میدان‌دادن به خرد جمعی فرزانگان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تجلی می‌یابد. توجه مشفقانه حضرت‌عالی به عزم بانوان فرهیخته، نوجوانان و جوانان بااستعداد، مربیان و استادان، در کنار تأکید بر گشودن دایره نخبگی به‌سوی نخبگان بصیرت، جهاد و ایثار، راهبرد اصلی ما را در برپایی جامعه الگوی فاطمی (س) ترسیم کرده است. در این تراز، دستیابی به مرجعیت علمی و گشودن افق‌های تمدنی زبان فاخر فارسی در عرصه بین‌المللی با تقویت دیپلماسی علمی فعال پیگیری خواهد شد.

به نمایندگی از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تجدید عهد متعهدانه و مؤمنانه، اطمینان می‌دهم که تمام ظرفیت این قرارگاه را برای نظارت میدانی و هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های مسئول به کار خواهیم گرفت تا منویات مطاع حضرت‌عالی به‌صورت کامل و عینی جامه عمل بپوشد.

سلامت مستدام، عزت روزافزون و طول عمر پربرکت حضرت‌عالی را در کنف عنایات خاصه و ادعیه زاکیه حضرت ولی‌عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف) از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی