مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از معرفی مفاخر فرهنگی، پاسداشت میراث تاریخی و احیای آیین‌های بومی استان به مناسبت هفته مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اجرای ۱۰۰ برنامه فرهنگی در استان گفت: برنامه‌های هفته مازندران با هدف معرفی مفاخر فرهنگی، پاسداشت میراث تاریخی، احیای آیین‌های بومی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سطح استان و خارج از آن طراحی شده است.

محمد محمدی با اشاره به مناسبت‌های تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: ۱۲ آبان‌ماه با آیین سنتی تیرماسیزده‌شو، ۱۴ آبان با سالروز آغاز حکومت علویان در مازندران و ۲۱ آبان با سالروز تولد نیما یوشیج، از مناسبت‌های مهم فرهنگی این خطه به شمار می‌روند.

وی افزود: در چارچوب برنامه‌های هفته مازندران، ۱۲ آبان اجرای موسیقی بومی این استان در برج آزادی تهران برگزار می‌شود و روز ۱۳ آبان نیز نمایشگاه آثار بیش از ۱۰۰ نفر از استادان برجسته و ممتاز خوشنویسی مازندران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: همایش روز علویان ۱۴ آبان در روستای صالحان کجور و جشن فردین‌ماه ۱۵ آبان در روستای کندلوس برگزار می‌شود. همچنین آیین بزرگداشت نیما یوشیج همراه با رونمایی از آثار خوشنویسی اشعار این شاعر نامدار، ۱۸ آبان در خانه وی در تهران برپا خواهد شد.

محمدی با اشاره به برنامه‌های ویژه مدارس استان گفت: جشن‌های تیرماسیزده‌شو و برنامه‌های مرتبط با آیین‌ها و زبان مازندرانی در روز‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آبان در مدارس برگزار می‌شود. در مجموع، بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در سطح استان برای این مناسبت در نظر گرفته شده است.

واگذاری اختیارات به شهرستان‌ها برای رفع موانع فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به مسائل مطرح‌شده در جلسه شورای اداری استان اشاره کرد و گفت: رؤسای ادارات شهرستان‌ها مشکلات و مطالبات حوزه فرهنگ و هنر را مطرح کردند و معاونان نیز برای بررسی و پیگیری این مسائل به ارائه توضیحات پرداختند.

محمدی با تأکید بر ضرورت تسهیل امور فعالان فرهنگی و هنری اظهار کرد: در مواردی که ضوابط و دستورالعمل‌ها اجازه دهد، اختیارات لازم به شهرستان‌ها واگذار می‌شود تا روند رسیدگی به مشکلات کوتاه‌تر و پاسخ‌گویی به مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به شرایط شهرستان‌های غرب مازندران افزود: مناطقی مانند رامسر، تنکابن و عباس‌آباد به دلیل فاصله از مرکز استان، در برخی امور اداری و فرهنگی به تسهیلات و توجه بیشتری نیاز دارند و تلاش می‌کنیم در چارچوب مقررات، زمینه تسریع در رسیدگی به مسائل این مناطق را فراهم کنیم.

محمدی همچنین بر اهمیت برگزاری آیین‌های محلی تأکید کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی شهرستان‌ها در چارچوب هفته مازندران به‌صورت جداگانه بررسی و پیگیری شده است تا زمینه پاسداشت سنت‌های بومی و تقویت هویت فرهنگی مناطق مختلف استان فراهم شود.

برگزاری آیین بزرگداشت نیما یوشیج در تهران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درباره جزئیات مراسم بزرگداشت نیما یوشیج نیز گفت: سال گذشته جایزه نیما یوشیج در شهرستان نور برگزار شد، اما امسال با توجه به همزمانی برنامه‌ها با ایام فاطمیه، برگزاری مراسم بزرگداشت این شاعر در ۱۸ آبان و در خانه وی در تهران پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این مراسم، استادان شعر و ادب فارسی و خوشنویسان ممتاز حضور خواهند داشت و مجموعه‌ای از آثار خوشنویسی برگرفته از اشعار نیما یوشیج نیز رونمایی می‌شود؛ برنامه‌ای که با هدف پیوند میان شعر معاصر فارسی و هنر خوشنویسی برگزار خواهد شد.

محمدی در ادامه از برگزاری ویژه‌برنامه سه‌روزه حیات فاطمی در شهرستان آمل خبر داد و بیان کرد: این رویداد همزمان با هفته مازندران و ایام فاطمیه برگزار می‌شود و پیوند میان پیشینه تاریخی حکومت علویان در این منطقه و معارف فاطمی را مورد توجه قرار می‌دهد.