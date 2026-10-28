به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سردار محمدحسین رجبی، در سفر به شهرستان میرآباد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دو طرح عمرانی را افتتاح و با خانواده شهیدان عزیز و محمد شمسی دیدار کرد.

آسفالت محوطه مجتمع سپاه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال، بهسازی وآسفالت مسیر مزار شهدا به طول ۲ کیلومتر و اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال با مشارکت بسیج سازندگی و شهرداری و همچنین طرح آبرسانی به روستای کچل‌آباد با اجرای ۷۵۰ متر خط انتقال و بهره‌مندی ۱۴۳ نفر، از جمله این طرح‌ها بودند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی سپس در جمع مردم میرآباد، با تجلیل از ایثار و مجاهدت مردم این منطقه در حفظ امنیت کشور، بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه شهرستان تأکید کرد.

وی به بازگشایی مرز قاسم‌رش اشاره و تصریح کرد: نگاه ما به بازگشایی این مرز مثبت است و موضوع را در سطح استان پیگیری خواهیم کرد. سایر مطالبات مردم نیز با دقت بررسی و دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به محاسبات اشتباه دشمن در جنگ اخیر، ایمان، پایداری و صبر مردم ایران را از عوامل ناکامی دشمن دانست و بر حفظ وحدت و ایستادگی تأکید کرد.

سید حسام‌الدین باب‌گوره، فرماندار میرآباد، با اشاره به نقش مردم این شهرستان در دفاع از کشور و تأمین امنیت منطقه، وحدت و همراهی مردم را از عوامل خنثی‌شدن توطئه‌های دشمنان دانست.

وی بازگشایی مرز قاسم‌رش، رفع مشکل فروش انگور سیاه به شرکت پاکدیس و ساخت مسجد جامع را از مهم‌ترین مطالبات مردم میرآباد عنوان کرد.