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با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی سه طرح راهسازی و آبرسانی در شهرستان میرآباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سردار محمدحسین رجبی، در سفر به شهرستان میرآباد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دو طرح عمرانی را افتتاح و با خانواده شهیدان عزیز و محمد شمسی دیدار کرد.
آسفالت محوطه مجتمع سپاه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال، بهسازی وآسفالت مسیر مزار شهدا به طول ۲ کیلومتر و اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال با مشارکت بسیج سازندگی و شهرداری و همچنین طرح آبرسانی به روستای کچلآباد با اجرای ۷۵۰ متر خط انتقال و بهرهمندی ۱۴۳ نفر، از جمله این طرحها بودند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی سپس در جمع مردم میرآباد، با تجلیل از ایثار و مجاهدت مردم این منطقه در حفظ امنیت کشور، بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه شهرستان تأکید کرد.
وی به بازگشایی مرز قاسمرش اشاره و تصریح کرد: نگاه ما به بازگشایی این مرز مثبت است و موضوع را در سطح استان پیگیری خواهیم کرد. سایر مطالبات مردم نیز با دقت بررسی و دنبال میشود.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به محاسبات اشتباه دشمن در جنگ اخیر، ایمان، پایداری و صبر مردم ایران را از عوامل ناکامی دشمن دانست و بر حفظ وحدت و ایستادگی تأکید کرد.
سید حسامالدین بابگوره، فرماندار میرآباد، با اشاره به نقش مردم این شهرستان در دفاع از کشور و تأمین امنیت منطقه، وحدت و همراهی مردم را از عوامل خنثیشدن توطئههای دشمنان دانست.
وی بازگشایی مرز قاسمرش، رفع مشکل فروش انگور سیاه به شرکت پاکدیس و ساخت مسجد جامع را از مهمترین مطالبات مردم میرآباد عنوان کرد.