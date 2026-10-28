جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت مردم و تداوم تأمین کالا‌های سلامت‌محور گفت: نظارت مؤثر باید بر شناسایی تخلفات پرخطر، رفع مشکلات و جمع‌آوری فرآورده‌های نامنطبق متمرکز باشد، نه صرفاً افزایش آمار بازرسی‌ها.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد حبیبی جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو در نشست قطب چهار آزمایشی اهواز با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان نظارت بر سلامت مردم و تداوم تأمین کالا‌های سلامت‌محور گفت: این دو مسئولیت باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند و هیچ‌یک نباید به بهای نادیده‌گرفتن دیگری تمام شود.

حبیبی با تأکید بر ضرورت مدیریت پیش‌دستانه کمبود‌های دارویی اظهار کرد: پایش موجودی داروها، میزان مصرف و احتمال بروز کمبود باید به‌صورت مستمر انجام شود تا پیش از تبدیل‌شدن کمبود‌ها به بحران، اقدامات لازم برای تأمین دارو صورت گیرد.

وی همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی در مدیریت کمبود‌های منطقه‌ای را ضروری دانست و گفت: موضوعاتی که فراتر از اختیارات منطقه‌ای هستند، باید در کوتاه‌ترین زمان به سازمان غذا و دارو منتقل شوند. در صورت بروز کمبود‌های ملی نیز لازم است مسیر‌های اضطراری و سایر راهکار‌های تأمین با جدیت پیگیری شوند.

جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به محدودیت منابع نظارتی تصریح کرد: نظارت هوشمند و مبتنی بر ریسک باید در اولویت قرار گیرد و تمرکز بازرسی‌ها بر مراکز و فرآورده‌های پرخطر و موارد دارای احتمال تخلف بیشتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: اثربخشی نظارت با تعداد بازرسی‌ها به‌تنهایی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه شناسایی تخلفات پرخطر، رفع مشکلات و جمع‌آوری فرآورده‌های نامنطبق از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد نظارتی است.

حبیبی همچنین حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار را ضروری دانست و بر شفافیت، زمان‌بندی مشخص و پیش‌بینی‌پذیری فرایند‌های اداری تأکید کرد.

فرهاد حبیبی بر ضرورت تقویت نظارت‌های هدفمند، مدیریت پیش‌دستانه کمبود‌های دارویی و حمایت از تأمین پایدار کالا‌های سلامت‌محور تأکید کرد.