مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از رونمایی لوح ثبت جشنواره بین‌المللی روز ملی زعفران در تقویم رویدادهای گردشگری خبرداد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی اصالت این محصول ارزشمند و توسعه گردشگری رویدادمحور، در فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید جواد موسوی در آیین رونمایی از گواهینامه ثبت جشنواره بین‌المللی روز ملی زعفران در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور که همزمان با همایش روز ملی زعفران برگزار شد، اظهار کرد: این ثبت، ابزاری برای معرفی اصالت محصولات ایرانی به جهان است و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مرتبط با زعفران باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: با ثبت این رویداد، از سطح فروش کالا فراتر رفته‌ایم و به سمت معرفی فرهنگ، اصالت و تجربه‌های مرتبط با این محصول ارزشمند حرکت کرده‌ایم.

موسوی ادامه داد: ثبت جشنواره روز ملی زعفران در مشهد، در راستای ساماندهی مقاصد گردشگری و توسعه و نظام‌مند کردن رویداد‌های گردشگری انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت معرفی زعفران به‌عنوان یکی از محصولات شاخص ایران بیان کرد: ثبت این جشنواره در سطح بین‌المللی در فهرست رویداد‌های جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای تقویت جایگاه زعفران ایرانی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی فراهم می‌کند.