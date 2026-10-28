یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت»، ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه، با محوریت اندیشه‌های استکبارستیزی «امام شهید»، برگزاری پنج کارگاه علمی و تجلیل از میدان‌داران مردمی، در جوار حرم مطهر رضوی، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حسین اکبری، عضو شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت،گفت: اجلاسیه هر سال در تهران، دامغان و مشهد برگزار می‌شود و امسال نیز پس از برگزاری برنامه‌های تهران و دامغان، مشهد در روز‌های ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه، میزبان بخش دیگری از این رویداد، خواهد بود.

وی با اشاره به انتخاب «امام شهید» به‌عنوان شعار اصلی اجلاسیه امسال، افزود: برنامه مشهد به دلیل تقارن زمان پیشین آن با چهلمین روز شهادت امام شهید (رحمت‌الله علیه)، به تاریخ اعلام شده، موکول شد.

بررسی اندیشه‌های استکبارستیزی در پنج نشست علمی

اکبری اظهار کرد: صبح یازدهم آبان‌ماه، آیین افتتاحیه برگزار می‌شود و نیمه دوم روز به همایش علمی اندیشه‌های استکبارستیزی امام شهید (رحمت‌الله علیه)، اختصاص دارد. مقالات متعددی به این همایش رسیده است و موضوعات آن در پنج پنل تخصصی، بررسی خواهد شد.

عضو شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت، ادامه داد: صبح دوازدهم آبان‌ماه نیز از برگزیدگان استان‌های مختلف که پس از شهادت امام شهید (رحمت‌الله علیه) در عرصه‌های مردمی میدان‌داری کرده‌اند، تجلیل می‌شود.

وی از برپایی نمایشگاهی ویژه در کنار اجلاسیه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، اندیشه‌های استکبارستیزی امام شهید (رحمت‌الله علیه) در تقابل با رژیم صهیونیستی و آمریکا، تبیین می‌شود. همچنین جمعی از دانشجویان نخبه کشور که مدت‌ها درباره آمریکا و افول هژمونی آن پژوهش کرده‌اند، دستاورد‌های علمی خود را در قالب پنل‌های تخصصی، ارائه خواهند کرد.

ارائه گزارش نشست‌های علمی در اختتامیه

اکبری، با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه در بعدازظهر دوازدهم آبان‌ماه، بیان کرد: در این مراسم، گزارش نشست‌های علمی ارائه و برنامه‌های تجلیل، برگزار می‌شود.

وی تولید ادبیات علمی درباره نقش و حضور مردم پس از شهادت امام شهید (رحمت‌الله علیه) را از اهداف این دوره برشمرد و افزود: تلاش داریم اندیشه‌ها و موضوعات مطرح‌شده در اجلاسیه، در قالب مباحث علمی، تبیین و صورت‌بندی شود.

اکبری، با اشاره به پیوستگی زمانی این رویداد با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تأکید کرد: برگزاری اجلاسیه در جوار مرقد مطهر امام رضا (ع)، فرصتی برای انتقال پیام استکبارستیزی و ارائه دستاورد‌های علمی در این زمینه، است.