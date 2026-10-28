درگیری‌های تازه میان نیرو‌های پاکستانی و طالبان افغانستان شامگاه سه شنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) در منطقه مرزی «انگور اده» در وزیرستان جنوبی پاکستان و در امتداد خط دیورند گزارش شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، گزارش‌های منتشر شده از درگیری‌های تازه میان نیرو‌های پاکستان و افغانستان در امتداد خط مرزی «دیورند» از هدف قرار گرفتن مواضع نظامی و وارد آمدن خسارت به چند پاسگاه حکایت دارد؛ در حالیکه گزارش‌های اولیه درباره تلفات این درگیری‌ها هنوز به طور مستقل تایید نشده است.

درگیری‌های تازه میان نیرو‌های پاکستانی و طالبان افغانستان شامگاه سه شنبه ۲۷ اکتبر در منطقه مرزی «انگور اده» در وزیرستان جنوبی پاکستان و در امتداد خط دیورند گزارش شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این درگیری‌ها پس از تبادل آتش میان دو طرف آغاز شد و در جریان آن از سلاح‌های سنگین و توپخانه استفاده شد.

منابع محلی در افغانستان نیز از وقوع درگیری در منطقه انگور اده و بخش برمل ولایت پکتیکا خبر داده‌اند.

مقام‌های محلی پاکستان اعلام کردند که در پی اصابت گلوله خمپاره به یک منزل مسکونی در منطقه انگور اده، یک غیرنظامی کشته و پنج عضو یک خانواده زخمی شدند. همچنین گزارش‌هایی از وارد آمدن خسارت به شماری از مغازه‌های بازار این منطقه منتشر شده است.

در واکنش به این حمله، منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیرو‌های ارتش این کشور چندین پاسگاه مرزی متعلق به طالبان افغانستان را هدف قرار داده و منهدم کرده‌اند. در برخی گزارش‌های منتشر شده، از جمله به مواضعی با نام‌های «بابری هاوس»، «ساوت کمپلکس»، «بی‌تی کمپلکس» و «واچکای» اشاره شده است.

منابع پاکستانی همچنین از کشته شدن شماری از نیرو‌های طالبان افغانستان در جریان این درگیری‌ها خبر داده‌اند، اما آمار مستقلی درباره تلفات نظامی دو طرف منتشر نشده است.

جزئیات مربوط به میزان خسارات و سرنوشت نیرو‌های مستقر در مواضع هدف قرارگرفته نیز همچنان در حال تکمیل است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های امنیتی میان پاکستان و افغانستان بر سر حملات مرزی و اتهام‌های متقابل درباره فعالیت گروه‌های مسلح در خاک دو کشور ادامه دارد. اسلام آباد از حکومت طالبان افغانستان خواسته است برای جلوگیری از استفاده گروه‌های مسلح از خاک این کشور علیه پاکستان اقدام کند؛ اتهامی که کابل آن را رد کرده است.