فروش بلیط سینما ماه گذشته در استان چهارمحال و بختیاری ۱۳ میلیارد و ۹۴۶میلیون و ۲۸۰ هزار ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه در مهر امسال ۱۰ هزار و ۸۸۴ نفر در پردیس‌های سینمایی بهمن و غدیر شهرکرد به تماشای فیلم نشستند، افزود: این آمار در مقایسه با شهریور ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اعتدالی افزود:فیلم سینمایی کمدی «خانم والده» در مهر امسال علاوه بر قرار گرفتن در صدر فهرست فروش آثار به نمایش درآمده در سینما‌های استان، جایگاه نخست فروش هفت ماهه سینما در چهارمحال و بختیاری را نیز با رقم هشت میلیارد و چهار میلیون و ۸۱۰ هزار ریال به خود اختصاص داد.

هم‌اکنون ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر در مرکز چهارمحال و بختیاری فعال است.