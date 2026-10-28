یک‌هزار و ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در مازندران که برق مصرفی آنها معادل مصرف ماهانه هفت‌هزار خانوار است، امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل اموال تملیکی استان مازندران، در حاشیه اجرای طرح امحای دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز در جویبار گفت:دو هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شده است که در انبار اموال تملیکی استان نگهداری می‌شود.

اسدی، افزود: مازندران نیز مانند دیگر استان‌های کشور، از جمله مناطق کشف و توقیف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز است و با صدور احکام قضایی و قطعی تعزیرات حکومتی، فرایند تفکیک و امحای این دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل اموال تملیکی مازندران همچنین از فروش ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول کشف‌شده در هفت ماه گذشته از طریق سامانه الکترونیکی خبر داد و گفت:در آبان امسال نیز بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از اموال توقیفی با دستور قضایی برای فروش عرضه می‌شود.

اسدی با اشاره به عملکرد سال گذشته افزود: در این مدت، ۷۵۰ میلیارد تومان از اموال کشف‌شده در استان از طریق فرایند‌های قانونی فروش و تعیین تکلیف شده است.

شناسایی ۱۱۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در مازندران

موسی پورمجری مقابله با مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز شرکت توزیع نیروی برق مازندران، نیز در حاشیه این مراسم گفت:امسال ۱۱۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان شناسایی شده که به کشف و ضبط ۷۰۰ دستگاه ماینر انجامیده است.

وی افزود: سال گذشته نیز ۱۲۲ مرکز غیرمجاز با یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه ماینر در مازندران شناسایی و کشف شد.

موسی پوربا اشاره به اجرای طرح پایش مصرف مشترکان و رصد اطلاعاتی، گفت:شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با بررسی دقیق الگوی مصرف برق و پیگیری‌های اطلاعاتی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه یک‌هزار و ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان در حال امحاست، افزود: مصرف برق این دستگاه‌ها معادل مصرف ماهانه هفت‌هزار خانوار مازندرانی است و امحای آنها می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق و مدیریت بهتر مصرف انرژی کمک کند.