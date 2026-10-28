به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در مراسم نمادین زنگ پدافند غیر عامل در دبیرستان متوسطه اول آزادی اهواز گفت: ر زمانی که در جنگ نابرابر در برابر استکبار جهانی هستیم، در هفته پدافند غیرعامل باید دفاع همه‌جانبه از مملکت داشته باشیم.

حیاتی با اشاره به سیمای متفاوت جنگ از گذشته تاکنون، به جنگ رسانه‌ای از جمله جدال رسانه‌ای با قشر دانش‌آموز پرداخت و بر اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ امنیت و آرامش جامعه، ضرورت افزایش آگاهی عمومی، آمادگی در شرایط بحرانی و همکاری همه دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری تأکید کرد.