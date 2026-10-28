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۲۳۲ حادثه یک ماه گذشته در مازندران منجر به عملیات امداد و نجات هلال احمر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۲۳۲ حادثه خبرداد.
غلامعلی فخاری اشرفی با بیان سهم ۸ درصدی مازندران در مجموع عملیات امدادرسانی شده در کشور گفت: آمار حوادث استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۳ درصدی داشته است و در همین بازه زمانی به ۱۲۸ تصادفات جادهای و حادثه ترافیکی امدادرسانی شد.
وی همچنین تعداد مصدومان انتقالی را ۲۱۷ نفر اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.
فخاری گفت: شهرستان نکا با ۳۷، آمل با ۳۴ و تنکابن با ۲۸ فقره بیشترین آمار عملیات امدادرسانی در حوادث را ثبت کردند.
وی افزود: در انتقال مصدومان به مراکز درمانی نیز شهرستان آمل با ۳۵، نکا با ۳۳ و بهشهر و تنکابن با ۲۹ مصدوم انتقالی بیشترین عملکرد را داشتند.