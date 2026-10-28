۲۳۲ حادثه یک ماه گذشته در مازندران منجر به عملیات امداد و نجات هلال احمر شد.

امدادرسانی هلال احمر مازندران به ۲۳۲ حادثه

امدادرسانی هلال احمر مازندران به ۲۳۲ حادثه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۲۳۲ حادثه خبرداد.

غلامعلی فخاری اشرفی با بیان سهم ۸ درصدی مازندران در مجموع عملیات امدادرسانی شده در کشور گفت: آمار حوادث استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۳ درصدی داشته است و در همین بازه زمانی به ۱۲۸ تصادفات جاده‌ای و حادثه ترافیکی امدادرسانی شد.

وی همچنین تعداد مصدومان انتقالی را ۲۱۷ نفر اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.

فخاری گفت: شهرستان نکا با ۳۷، آمل با ۳۴ و تنکابن با ۲۸ فقره بیشترین آمار عملیات امدادرسانی در حوادث را ثبت کردند.

وی افزود: در انتقال مصدومان به مراکز درمانی نیز شهرستان آمل با ۳۵، نکا با ۳۳ و بهشهر و تنکابن با ۲۹ مصدوم انتقالی بیشترین عملکرد را داشتند.