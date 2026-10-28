نمایشگاه تخصصی سم، کود، نهال و نهاده‌های کشاورزی با حضور ۱۵۰ نشان تجاری در مرکز نمایشگاهی نیاوران ساری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فاطمه محمدی آلاشتی مدیر بازرگانی نمایشگاه تخصصی سم، کود، نهال و نهاده‌های کشاورزی گفت: محصولات و دستاورد‌های ۱۵۰ نشان تجاری از استان‌های مازندران، تهران، فارس، بوشهر، سمنان و گلستان در ۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: انواع تجهیزات کشاورزی از جمله پهپاد‌های سمپاش، ماشین‌آلات کشاورزی، محصولات فناورانه و نهال‌های زراعی از جمله محصولات عرضه‌شده در این نمایشگاه است.

محمدی آلاشتی گفت: این نمایشگاه تا هشتم آبان، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در مرکز نمایشگاهی نیاوران ساری میزبان بازدیدکنندگان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در آیین افتتاح نمایشگاه، توانمندی شرکت‌های داخلی، به‌ویژه تولیدکنندگان مازندرانی کود‌های ارگانیک و سالم را قابل توجه دانست و گفت: عملکرد این شرکت‌ها در تأمین نهاده‌های کشاورزی از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون ارزشمند بوده است.

تیموری افزود: شماری از شرکت‌های داخلی توانسته‌اند نهاده‌هایی مانند کود را با کیفیتی هم‌تراز نمونه‌های خارجی تولید و در اختیار کشاورزان قرار دهند.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه و استقبال مردم، به‌ویژه کشاورزان، موجب ارتقای دانش کشاورزی و اصلاح روش‌های استفاده از نهاده‌ها، به‌خصوص سموم کشاورزی در مازندران شود.

گزارش از دیوارگر